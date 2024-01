A agenda programada para o evento promete agitar os dias 19, 20 e 21 de janeiro com atrações para toda a família na cidade vizinha

publicado em 19/01/2024

As festividades terão início hoje com o tradicional corte do bolo em Parisi na Praça (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A administração municipal de Parisi se prepara para promover a sua tradicional celebração que marcará o 31º aniversário da cidade e a 41ª edição da Festa de São Sebastião. Hoje, amanhã e domingo (21) foram reservados para a programação esperada pelos munícipes com atrações para toda a família.

As festividades terão início hoje com o tradicional corte do bolo, um gesto simbólico que marca o início das celebrações, às 19h, os moradores e visitantes poderão participar desse momento especial. A noite continua com apresentações musicais, com destaque para o show de Mercury e Camargo às 21h, seguido por Rafa e Nando às 22h30, garantindo animação até altas horas.

Amanhã, o dia começa com um ato cívico às 8h, no Paço Municipal, reforçando os valores e a história da cidade. A Orquestra de Sopros e Percussão de Pereira Barreto encantará o público com sua apresentação musical, seguida pelo aguardado show de Gian e Giovani às 22h30.

O domingo (21) reserva momentos especiais, começando com uma missa às 8h, seguida pelo desfile e benção dos animais às 11h, uma tradição que une a fé e a cultura local. A tarde será embalada pelo som do Bonde do Barão e Dj Thiaguinho, das 13h às 19h, encerrando a festança com muita animação.

Além das atrações musicais, a programação inclui apresentações culturais, uma praça de alimentação repleta de delícias da gastronomia local e atividades recreativas para as crianças.