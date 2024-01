Radar fotografou o carro da família no último sábado (30), entre Votuporanga e o Distrito de Simonsen

publicado em 01/01/2024

Família desaparecida (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Civil do Estado de São Paulo (PC-SP), através de policiais da região do Deinter-5 de São José do Rio Preto tenta esclarecer o misterioso desaparecimento de uma família ocorrido na última quinta-feira, 28/12/2023. Um radar fotografou o carro da família o último sábado (30), entre Votuporanga e o Distrito de Simonsen. Parentes dos desaparecidos estiveram em Votuporanga distribuindo cartazes.Segundo informações do Boletim de Ocorrência, Anderson Marinho, de 35 anos (o pai), acompanhado de Mirele Tofalete, de 32 anos (a mãe) e da filha Isabelly, de 15 anos, saíram de Olímpia com destino a Rio Preto para comemorarem, em um almoço, o aniversário da filha, num trajeto de pouco mais de 40 quilômetros.A partir das 14h00 desse dia, ocorreu a última comunicação com a família quando Anderson e Mirele pararam de responder e visualizar mensagens enviadas por amigos e familiares. À noite, os celulares do casal e da filha foram desligados, e as chamadas passaram a ser direcionadas para a caixa postal.Desde então eles não fizeram mais qualquer tipo de contato com amigos ou familiares nem retornaram à residência, fazendo com que o caso fosse registrado na Delegacia de Polícia na sexta-feira, 29.A única pista até o momento é de que o carro da família foi registrado por um radar próximo à cidade de Mirassol, 15 km à frente de Rio Preto, já fora do trajeto previamente planejado. As investigações estão em curso.O carro que a família estava é um Volkswagem Gol prata, com placas EVM 5212. Quem tiver qualquer pista ou informação que possa ajudar pode entrar em contato pelos números (17)98137-0649 (Geise) ou (17) 99657-2728 Francieli.Com informações do site O Extra