A festa, que é considerada a maior de portões abertos de toda a região, terá shows, matinês e desfile das escolas de samba

publicado em 24/01/2024

O cantor Dilsinho é uma das atrações do Carnaval de Olímpia (Foto: Divulgação)

Faltando quase 15 dias do início das festividades de Carnaval, a Estância Turística de Olímpia está nos preparativos para receber os foliões olimpienses e visitantes. A festa, que é considerada a maior de portões abertos de toda a região, terá shows, matinês e desfile das escolas de samba.

A programação do CarnaOlímpia 2024, que será realizado no estacionamento do Thermas dos Laranjais, começa na sexta-feira, dia 09 de fevereiro, a partir das 21 horas, com apresentações do DJ Thiago, seguida do cantor Yan Martinelli e tendo como atração principal da noite, o show do cantor Dilsinho.

No sábado, dia 10, além do DJ Thiago, que animará todas as noites da festa, haverá show com o cantor Gui Fernandes e a esperada Banda Babado Novo, sob o comando da vocalista Mari Antunes, também a partir das 21 horas.

No domingo, dia 11, a programação começa mais cedo, às 20 horas, com desfile das escolas de samba, que terá 3 agremiações da cidade na passarela do samba, passando pelo trajeto montado na mesma estrutura da festa, no estacionamento do parque. Na sequência, DJ Thiago, o cantor Seu Moço e o Bonde do Forró comandam a folia do CarnaOlímpia.

Na última noite da festa, dia 12 (segunda-feira), a partir das 21 horas, a animação ficará por conta do DJ Thiago, da dupla Valter Junior & Vinicius e do grupo musical ART Popular.

Estrutura

A festa terá entrada gratuita da pista para toda a população e visitantes. Ainda segundo a organização, o formato da festa e a localização do palco terão mudanças para melhor atender os foliões.

O evento também conta com Camarote Open Bar, que pode ser adquirido com o comissário Walthinho Silva, (17) 99713-3156, nos pontos de venda físicos, ZÉZ Conveniência, O Boticário e Aguilene Modas, e on-line pelo site www.bancadoingresso.com.br. Vale ressaltar que é proibida a entrada com bebidas e alimentos no local.

Desfile e matinês

A programação do CarnaOlímpia terá o tradicional desfile das escolas de samba, no domingo, dia 11 de fevereiro, às 20 horas, no estacionamento do Thermas. Este ano, três agremiações vão mostrar muito samba no pé. O Instituto Cultural, Social e Esportivo Acadêmicos traz como tema “Somos a Força para quem não tem, esperança para quem tem fé”.

A Associação Escola de Samba Unidos da Cohab tem como tema de seu enredo “Nossa União é o Carnaval”. Já a Associação Cultural Samba Sem Compromisso traz o tema “O importante é que nossa emoção sobreviva”. As escolas terão um aporte de R$ 30 mil da Prefeitura para a apresentação e a ordem do desfile será definida por sorteio com a participação dos responsáveis pelas escolas.

A criançada também terá uma programação especial para cair na folia, em uma parceria da secretaria de Turismo e Cultura com a secretaria de Esporte, Lazer e Juventude.

No domingo (11), a Barraca do Mini Festival, no Recinto do Folclore, recebe a matinê, das 14h às 17h, com Rafael Martins Banda Show e personagens interativos. Em Baguaçu, o Grupo Chamaê e os recreadores da secretaria de Esporte animam a garotada, também das 14h às 17h, na Quadra Poliesportiva do distrito, e, em Ribeiro dos Santos, no mesmo horário, haverá show com Amanda Rodrigues e interação com o pessoal do Esporte, na Praça do distrito.

Na terça (13), a matinê será realizada somente em Olímpia, também no Recinto, das 14h às 17h, com muita animação. Todas as matinês também terão apoio da secretaria de Assistência Social que fornecerá pipoca, algodão-doce e picolé.

Bloquinho da Caipora

Já em clima de pré-Carnaval, neste sábado, dia 27 de janeiro, a ECO – Estação Cultural de Olímpia recebe o Bloquinho da Caipora, em uma iniciativa da Associação Olimpia para Todos com apoio da Prefeitura.