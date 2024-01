Em 2023, mais de 70 mil pessoas passaram por Olímpia no período

publicado em 09/01/2024

Dilsinho; a festa terá entrada gratuita da pista para toda a população e visitantes (Foto: Divulgação/Prefeitura de Olímpia)

O ano acabou de começar e a Estância Turística de Olímpia já está em clima de festa. Isso porque a cidade anunciou, nesta quinta, 04 de janeiro, a realização do Carnaval 2024, de 09 a 12 de fevereiro.

A data será o primeiro fim de semana prolongado do ano e tem grande expectativa de visitação, fechando a alta temporada na cidade. Em 2023, mais de 70 mil pessoas passaram por Olímpia no período.

Assim, faltando pouco mais de um mês para o Carnaval, a Prefeitura, por meio da secretaria de Turismo e Cultura, lança as primeiras atrações já confirmadas. Uma delas é o cantor de pagode Dilsinho, que se apresenta na cidade pela primeira vez. O show abre a programação da festa, na sexta-feira, dia 09, trazendo seu sucesso mais atual “Diferentão”, além de “Péssimo Negócio” e outras músicas conhecidas do público.

No sábado (10), a apresentação principal é a banda de axé, Babado Novo, quem tem mais de 20 anos de história, levando muita animação por todo o Brasil e, agora, com sua formação atual, sob o comando da vocalista Mari Antunes, levantará os foliões em Olímpia.

A grade de shows ainda terá programação no domingo (11) e segunda (12) e outras atrações todas as noites, que estão sendo definidas e serão divulgadas nos próximos dias.

A festa terá entrada gratuita da pista para toda a população e visitantes, sendo o maior Carnaval de portões abertos da região. A estrutura do evento também terá Camarote Open Bar, que será terceirizado e começará a ser comercializado em breve. Todos os detalhes sobre o local do evento e demais informações sobre a festa serão devidamente divulgadas ao público.

Matinês e desfiles