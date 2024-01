O incidente ocorreu após a embarcação em que ela, o filho, a nora e um neto de 1 ano e 9 meses estavam naufragar

publicado em 10/01/2024

O incidente ocorreu após a embarcação em que ela, o filho, a nora e um neto de 1 ano e 9 meses estavam naufragar (Foto: Divulgação)

Uma história de sobrevivência marcou o fim de semana em Santa Clara d´Oeste, quando uma mulher de 55 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após passar quatro horas boiando nas águas do rio Grande, agarrada a um colete salva-vidas. O incidente ocorreu após a embarcação em que ela, o filho, a nora e um neto de 1 ano e 9 meses estavam naufragar.

De acordo com relatos do Corpo de Bombeiros, a família estava a bordo de um barco conduzido pelo homem da família, uma das vítimas da tragédia. Por volta das 18 horas, um forte vento atingiu o rio Grande, do lado mineiro, e a embarcação sucumbiu, afundando nas águas.

Após o naufrágio, marido, mulher e filho conseguiram se agarrar a uma árvore e foram posteriormente socorridos por outra embarcação que passava pelo local duas horas após o incidente. O resgate foi crucial para a sobrevivência desses membros da família.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h, quando as vítimas alcançaram as margens do rio. As buscas pela mulher desaparecida começaram imediatamente após o chamado, e ela foi localizada por volta das 22h, boiando na água, utilizando um colete salva-vidas que lhe garantiu sustentação durante todo o período.