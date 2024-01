O caso aconteceu na noite de sexta-feira (12) na marginal Luiz Brambatti

publicado em 13/01/2024

(Foto: Região Noroeste)

O motorista de um carro bateu contra com um poste na marginal Luiz Brambatti, na região da Brasilândia, em Fernandópolis. O acidente ocorreu quando o veículo, transitando pela rodovia, adentrou a alça de acesso à marginal.A vítima única do acidente, um homem de 26 anos, cuja identidade não foi revelada, sofreu um provável trauma na cabeça. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado prontamente e prestou atendimento ao paciente, que foi encaminhado para a Santa Casa de Fernandópolis.A dinâmica exata do acidente ainda está sob investigação, mas informações preliminares apontam que o condutor perdeu o controle do veículo, resultando na violenta colisão e na derrubada do poste. As autoridades locais tentam esclarecer os motivos.