O caso ocorreu ontem pela manhã e a vítima foi Marciel Reis Silva de Oliveira, de 47 anos, funcionário da empresa Incabrás.

publicado em 26/01/2024

O caso ocorreu ontem pela manhã e a vítima foi Marciel Reis Silva de Oliveira, de 47 anos (Foto: Divulgação/Região Noroeste)

Fernanda Cipriano

Um homem de Fernandópolis morreu em um acidente na rodovia Euclides da Cunha, próximo ao trevo de Santana da Ponte Pensa, sentido Santa Fé do Sul. O caso ocorreu ontem pela manhã e a vítima foi Marciel Reis Silva de Oliveira, de 47 anos, funcionário da empresa Incabrás.

De acordo com a ocorrência, o acidente envolveu um caminhão de pequeno porte que tinha duas pessoas, dois irmãos, ambos moradores em Fernandópolis, que se dirigiam a trabalho para Aparecida do Taboado. Ainda por motivos que serão esclarecidos pela investigação, o motorista perdeu o controle da direção e capotou o veículo.

Marciel estava preso nas ferragens e foi socorrido já sem vida. O impacto resultou em um traumatismo cranioencefálico gravíssimo. O condutor do veículo, um homem de 54 anos, conseguiu sair do caminhão. Apesar de consciente e orientado, apresentava escoriações no ombro esquerdo e braço esquerdo. Não foram identificados sinais evidentes de fraturas.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Santa Fé socorreu o condutor até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Santa Fé, onde recebeu os resgates necessários.