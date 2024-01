As autoridades revelaram que um dos veículos invadiu a pista contrária, o que resultou em uma batida que ceifou as quatro vidas

publicado em 09/01/2024

Quatro pessoas morreram em um acidente na rodovia Comendador Pedro Monteleone (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Quatro pessoas morreram em um acidente na rodovia Comendador Pedro Monteleone, em Catanduva. Três membros de uma mesma família - Anésia Ribeiro de Lima, de 68 anos, Aline de Lima Trindade, de 34 anos e Ana Clara Trindade, de 11 anos - além do condutor do outro veículo envolvido, Darlei Santos de Oliveira, de 27 anos, perderam suas vidas em uma batida frontal.

O acidente ocorreu por volta das 21h, no km 201 da rodovia, em um trecho que é proibido para ultrapassagens, de acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária. As autoridades revelaram que um dos veículos invadiu a pista contrária, o que resultou em uma batida que ceifou as quatro vidas.

Anésia Ribeiro de Lima, Aline de Lima Trindade e Ana Clara Trindade estavam no mesmo veículo e não resistiram aos ferimentos provocados pela colisão. Darlei Santos de Oliveira, o motorista do outro carro envolvido, também não sobreviveu ao impacto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente para prestar socorro às vítimas, mas, lamentavelmente, não foi possível salvar nenhuma delas. As equipes de resgate enfrentaram dificuldades devido à gravidade do acidente e às condições adversas no local.

A Polícia Civil está agora investigando as circunstâncias que levaram a esse acidente, buscando esclarecer se houve alguma infração de trânsito ou negligência por parte de um dos condutores.