Uma das maiores festas de peão do Brasil, o Rio Preto Country Bulls acontece de 10 a 14 de julho, na cidade vizinha

publicado em 05/01/2024

Rio Preto Country Bulls anunciou oficialmente Luan Santana como a primeira atração confirmada (Foto: Divulgação/Country Bulls)

Fernanda Cipriano

Os fãs da música sertaneja podem comemorar, pois o Rio Preto Country Bulls, um dos maiores rodeios do Brasil, anunciou oficialmente Luan Santana como a primeira atração confirmada para a edição de 2024. A festa, marcada para acontecer de 10 a 14 de julho, promete não apenas a presença do cantor, mas também diversas novidades e uma programação repleta de entretenimento, que será revelada em breve.

Luan Santana, que conquistou o público em sua apresentação na última edição, está de volta pelo segundo ano consecutivo. Encarregado de encerrar o evento anterior, o artista não apenas proporcionou um grande show, mas também quebrou recordes de público para o último dia do Country Bulls.

O presidente do evento, Paulo Emílio Marques, compartilhou a empolgação ao contar sobre o interesse de Luan em participar novamente. “Assim que Luan viu nossa estrutura e a magnitude do público no evento do ano passado, ele afirmou: 'Quero cantar nesta festa no próximo ano'! É incrível quando um artista manifesta o desejo de fazer parte da nossa celebração. Luan é um dos principais nomes da música no Brasil, e as portas do nosso evento sempre estarão abertas para ele”, afirmou o empresário entusiasmado.

O Country Bulls, além de ser reconhecido como um dos principais rodeios do país, tem se destacado ao integrar shows de grandes artistas à sua programação.

O momento na carreira do cantor não poderia ser mais promissor, com hits do novo projeto 'Luan City 2.0' conquistando o público. Recentemente, Luan também fez uma marcante apresentação em Portugal, durante a festa de réveillon e aniversário de Maria Dolores Aveiro, mãe do renomado jogador de futebol Cristiano Ronaldo.

