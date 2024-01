A reclamação de inundações no local já é frequente e a grande quantidade de chuva que caiu evidenciou mais uma vez o problema

publicado em 24/01/2024

A reclamação de inundações no local já é frequente e a grande quantidade de chuva que caiu evidenciou mais uma vez o problema (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A avenida Horácio Gonçalves de Morais, em Valentim Gentil, na noite de anteontem, ficou totalmente alagada, após uma forte chuva que atingiu a região. A reclamação de inundações no local já é frequente e a grande quantidade de chuva que caiu evidenciou mais uma vez o problema.

O problema não se limita apenas aos transtornos causados durante os alagamentos, mas também aos prejuízos materiais enfrentados pelos moradores. Veículos foram danificados, casas inundadas e, em alguns casos, o acesso às residências tornou-se praticamente impossível.

A reportagem buscou contato com a prefeitura local para obter esclarecimentos sobre as ações planejadas para resolver o problema, que disse que já foi realizado um projeto para prevenir o problema.