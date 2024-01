lém disso, também já é possível adquirir pacotes para a área de Camping, que funciona dentro do Parque do Peão

publicado em 18/01/2024

Atração internacional confirmada, Cody Johnson se apresenta no dia 24, sábado, na Festa do Peão de Barretos (Foto: @cambrownvisuals)

A Festa do Peão de Barretos iniciou a venda de ingressos para os 11 dias de programação, disponibilizando lotes para os nove (9) setores que integram a megaestrutura do evento, que está entre os maiores do gênero no mundo.

A venda é exclusiva pelo site oficial da Total Acesso. Estão disponíveis os ingressos diários Parque/Rodeio/Show e setores VIPs como Camarotes Arena Premium, Brahma, Open Super Bull e Dagente; Área Vip, Pista Prime, Pista Gold e Stage Prime. Além disso, também já é possível adquirir pacotes para a área de Camping, que funciona dentro do Parque do Peão.

Mais de 100 shows

A 69ª edição da Festa do Peão de Barretos já confirmou os shows de César Menotti & Fabiano, embaixadores 2024, Jorge & Mateus, e também do ídolo da country music Cody Johnson. No total, mais de 100 shows devem ocorrer nos 4 palcos do evento, que funciona 24 horas no Parque do Peão – complexo de mais de e milhões de metros quadrados, com opções de entretenimento para todas as idades.

Também integram a programação do evento as disputas finais dos principais campeonatos de rodeio do Brasil, o Barretos International Rodeo, concurso e degustação da culinária típica Queima do Alho, atrações culturais e infantis, feira comercial, entre outras.