publicado em 26/01/2024

Em todo o estado de São Paulo, foram notificados 1.191 casos de hanseníase durante o ano de 2023 (Foto: Divulgação)

Um levantamento da Secretaria Estadual de Saúde revelou que Fernandópolis é a segunda cidade do estado de São Paulo com o maior número de casos de hanseníase registrados em 2023. A doença, que continua a ser um desafio de saúde pública, afetou 120 pessoas na cidade ao longo do último ano.

O líder do ranking é Ribeirão Preto, a oitava cidade mais populosa do estado, com 156 casos registrados. Além de Fernandópolis, outros dois municípios do noroeste paulista aparecem na lista: Santa Fé do Sul, em quinto lugar, com 33 casos, e São José do Rio Preto, em sexto lugar, com 26 casos.

Em todo o estado de São Paulo, foram notificados 1.191 casos de hanseníase durante o ano de 2023.

Durante o mês de janeiro, conhecido como Janeiro Roxo, unidades de saúde intensificam ações de combate e prevenção à hanseníase. A doença é contagiosa, mas possui tratamento e controle oferecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Em Fernandópolis, 140 pessoas estão em tratamento no Centro de Atendimento à Doença Infecto-parasitária (Cadip). A hanseníase, causada pelo Mycobacterium leprae, afeta os nervos, levando à perda de sensibilidade da pele e, em muitos casos, comprometimento dos movimentos que podem levar à amputação.

O Brasil ocupa a segunda posição no mundo em novos casos de hanseníase. Em 2023, foram diagnosticados 19.219 novos casos no país, um aumento de 5% em relação ao total de notificações de 2022.

Os sintomas da Hanseníase incluem o aparecimento de manchas, que podem ser brancas, avermelhadas, acastanhadas ou amarronzadas; alteração da sensibilidade na pele; comprometimento dos nervos periféricos, geralmente com engrossamento da pele, associado a alterações sensitivas e motoras.

A conscientização, prevenção e tratamento adequado são fundamentais para controlar a disseminação da hanseníase e garantir o bem-estar da população afetada por essa enfermidade.

