publicado em 25/01/2024

A nomeação foi efetivada no dia 15 de janeiro e terá validade até 31 de dezembro (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O ex-reitor da Universidade Brasil, Felipe Sartori Sigollo, acaba de ser nomeado como conselheiro do Cosenp (Conselho Superior de Estudos Nacionais e Política) da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). A nomeação, que foi efetivada no dia 15 de janeiro de 2024, terá validade até 31 de dezembro do mesmo ano.

Felipe Sigollo, que já havia dirigido o campus de Fernandópolis, assumiu a reitoria da UB em 2020, sucedendo o reitor Pró-Tempore, Prof. Dr. Carlos Antonio da Silva, que estava no comando da universidade desde o afastamento do ex-reitor Adib Abdouni em 8 de abril de 2020.

O Cosenp, presidido por Michel Temer, ex-presidente da República, é um órgão que se dedica a debater, realizar estudos e discutir questões fundamentais relacionadas à política, desenvolvimento econômico e social do país. Além disso, o conselho propõe e acompanha o posicionamento institucional nessas áreas, contribuindo para o diálogo contínuo com órgãos governamentais, diversos segmentos da classe empresarial e a sociedade em geral.

Sigollo, formado em Engenharia Civil pela FEI (Faculdade de Engenharia Industrial) e com MBA em Administração Executiva pelo IMT (Instituto Mauá de Tecnologia), possui uma sólida trajetória profissional. Entre 2016 e 2018, atuou como Secretário-Executivo adjunto do Ministério da Educação, presidindo o Comitê Gestor do Fies. Ele também desempenhou o papel de Secretário-Executivo substituto (vice-Ministro) do MEC, além de ter passagens pelo Ministério da Cidadania, durante o governo Bolsonaro, indicado por Onyx Lorenzoni.