publicado em 24/01/2024

A Secretaria Municipal da Educação de Fernandópolis divulgou o calendário escolar para o ano de 2024. O ano letivo terá início no dia 15 de fevereiro, logo após o feriado e festividades de Carnaval.

As 30 unidades escolares de ensino infantil e ensino fundamental estão passando por uma preparação para receber os alunos. Trabalhos de limpeza, capina e reformas, quando necessárias, estão sendo realizados para garantir um ambiente seguro e propício ao desenvolvimento acadêmico.

O ano letivo seguirá a legislação vigente, compreendendo 200 dias de atividades educacionais. Dividido em bimestres, serão eles de 46, 54, 51 e 49 dias, descontando feriados, férias, recessos, conselhos, reuniões e pontos facultativos.

As aulas do primeiro semestre terão início em fevereiro e se estenderão até o dia 05 de julho. Após esse período, os alunos sairão para as tradicionais férias do meio do ano, retornando às aulas no dia 29 de julho.

O encerramento do calendário letivo deste ano está programado para 13 de dezembro, marcando o fim do segundo semestre e consolidando mais um ciclo de aprendizado.