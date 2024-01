A notícia comoveu a comunidade, onde a profissional da saúde desempenhava seu trabalho na Santa Casa e na UBS (Unidade Básica de Saúde) da Brasilândia

publicado em 04/01/2024

Regiani Souza, de 45 anos, faleceu na manhã anteontem, vítima de um infarto fulminante (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A cidade de Fernandópolis está em luto pela perda da enfermeira Regiani Souza, de 45 anos, que faleceu na manhã anteontem, vítima de um infarto fulminante. A notícia comoveu a comunidade, onde a profissional da saúde desempenhava seu trabalho na Santa Casa e na UBS (Unidade Básica de Saúde) da Brasilândia.

Regiani estava de férias, aproveitando o período com familiares em Ilhéus, na Bahia. Sua morte foi confirmada pela assessoria de imprensa da Santa Casa de Fernandópolis, instituição que ela servia com dedicação. A enfermeira, que era bastante ativa nas redes sociais, compartilhava momentos de sua viagem, incluindo uma publicação datada da virada do ano, na qual expressava seu amor pela jornada.

A comunidade expressou seu choque diante da notícia, compartilhando mensagens de pesar e homenagens à enfermeira. Colegas de trabalho destacaram sua dedicação e profissionalismo, ressaltando a perda irreparável para a equipe da saúde local.