publicado em 02/01/2024

Fernanda Cipriano

Uma empresária de Votuporanga, do ramo de farmácias, sofreu um acidente na manhã do Ano Novo, em Cardoso. A mulher, que não teve a identidade revelada, bateu uma caminhonete GM/S10 contra o muro de um rancho na avenida Procurador Morramed, no Jardim Do Lado, nas proximidades da prainha da cidade vizinha.

De acordo com a ocorrência, a motorista seguia pela rua quando, por motivos que serão esclarecidos pelas investigações, ela teria perdido o controle do veículo e bateu contra o muro de um rancho na avenida.

Após o ocorrido, as autoridades foram acionadas, e a Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência. O teste do bafômetro foi realizado, e não foi constatado o consumo de álcool por parte da motorista. A empresária, passou pelo susto sem ferimentos graves e apenas danos materiais.