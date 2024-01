O acidente, que ocorreu no fim de semana, deixou duas pessoas da região mortas e outras três feridas

Uma tarde de lazer às margens do Rio Grande se transformou em uma tragédia quando uma moto aquática (jet ski) e uma lancha bateram nas proximidades do Náutico Clube, em Fronteira/MG. O acidente, que ocorreu no fim de semana, deixou duas pessoas da região mortas e outras três feridas.

As vítimas fatais foram identificadas como Carlos Henrique Maiello, de 36 anos, e Carlos Eduardo Ribeiro Batista, um jovem de apenas 13 anos, ambos naturais de São José do Rio Preto. O impacto da colisão foi tão forte que, apesar dos esforços das equipes de resgate, não foi possível salvar suas vidas.

Entre os feridos, que estavam todos na lancha, foram registrados ferimentos classificados como leves. As três vítimas foram prontamente socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal da cidade por uma ambulância. Seus nomes e estados de saúde não foram divulgados até o momento.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar do Estado de São Paulo foram acionados imediatamente para prestar socorro e auxiliar no controle da situação. O local do acidente ficou cheio de equipes de resgate trabalhando para atender às vítimas e garantir a segurança no entorno.

A Marinha, ao ser notificada do acidente, agiu prontamente. A Capitania Fluvial do Tietê-Paraná (CFTP) deslocou uma equipe ao local para iniciar uma investigação minuciosa sobre as causas e circunstâncias do trágico acontecimento. A Marinha enfatizou o compromisso em esclarecer todos os aspectos do acidente e colaborar com as autoridades competentes na busca por respostas.