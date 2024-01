A batida entre dois carros, ainda não identificados, aconteceu na noite de ontem, por volta de 20h, no km 39 da rodovia que leva motoristas a Pontes Gestal

publicado em 04/01/2024

A batida entre dois carros, ainda não identificados, aconteceu na noite de anteontem (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Duas pessoas morreram e mais três ficaram em estado grave após um acidente na rodovia Miguel Jabur Elias (SP-479). A batida entre dois carros, ainda não identificados, aconteceu na noite de ontem, por volta de 20h, no km 39 da rodovia que leva motoristas a Pontes Gestal.

De acordo com a ocorrência, os dois motoristas seguiam em sentidos opostos na rodovia, que é de via simples, quando, por motivos que serão esclarecidos pela investigação da Polícia Civil, um dos pilotos perdeu o controle da direção e bateu de frente contra o outro carro.

Os dois homens que dirigiam os carros envolvidos na batida morreram no local do acidente, sendo que até o momento desta reportagem, a identidade deles ainda não foi divulgada pelas autoridades policiais. O impacto da batida foi tão violento que ambos os veículos ficaram irreconhecíveis, o que tornou as operações de resgate e identificação dos corpos ainda mais desafiadoras.

Além das vítimas fatais, outras três pessoas foram resgatadas em estado grave e imediatamente encaminhadas à Santa Casa de Votuporanga. Os socorristas e equipes de emergência que atuaram no local descreveram a cena como delicada.