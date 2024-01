O montante totalizou R$ 46 milhões, representando um salto considerável em relação aos R$ 19,45 milhões empréstimos concedidos no ano anterior

publicado em 20/01/2024

São José do Rio Preto, como a maior cidade da região, obteve a maior parcela dos recursos (Foto: Prefeitura de Rio Preto)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brEm um cenário de crescimento, a Desenvolve SP, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo paulista, registrou um aumento de mais de 137% nos recursos liberados para a cidade de São José do Rio Preto e região no ano de 2023. O montante totalizou R$ 46 milhões, representando um salto considerável em relação aos R$ 19,45 milhões empréstimos concedidos no ano anterior.De acordo com informações da Desenvolve SP, o número de novas operações também teve um aumento significativo, atingindo a marca de 80, o que representa um incremento de 53,8% em comparação com as 52 operações realizadas em 2022. Dentre os destinos dos recursos, R$ 35,35 milhões foram destinados a projetos de investimento, evidenciando a confiança de gestores públicos e empresários na agência, especialmente em áreas como sustentabilidade, inovação e energias renováveis.Gustavo Melo, diretor da área de Negócios e Fomento da Desenvolve SP, destacou a importância estratégica da instituição para o Estado de São Paulo. Ele ressaltou que em 2024 a agência buscará parcerias para ampliar a liberação de crédito, priorizando empreendedores interessados em expandir e modernizar seus negócios, bem como gestores municipais com foco no desenvolvimento sustentável.Do total liberado, R$ 10,73 milhões foram destinados ao capital de giro, sendo essencial para a manutenção da saúde financeira dos empresários, empregos e renda. O setor de serviços recebeu uma fatia significativa desses recursos, totalizando R$ 9,5 milhões em capital de giro.São José do Rio Preto, como a maior cidade da região, obteve a maior parcela dos recursos, com R$ 15,8 milhões. Esse desempenho é atribuído em parte à liberação de R$ 12 milhões para um importante projeto público de infraestrutura, abrangendo obras como recuperação de vias e readequação de sinalização de trânsito. Já Votuporanga, impulsionada por diversas obras, incluindo a nova iluminação da arena Plínio Marin, recebeu o segundo maior volume de recursos, totalizando R$ 8,9 milhões.O volume geral de operações de crédito da Desenvolve SP no estado de São Paulo cresceu 38% em 2023 em comparação com o ano anterior, alcançando a marca de R$ 1,012 bilhão. Esses recursos beneficiaram 256 municípios, contribuindo positivamente para a geração de emprego, renda e o desenvolvimento regional sustentável. Ao todo, 21 linhas de crédito foram disponibilizadas, cobrindo projetos diversos, desde inovação e sustentabilidade até iniciativas específicas para o empreendedorismo feminino, como o Desenvolve Mulher Sustentável e Desenvolve Mulher.