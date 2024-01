A aquisição da viatura foi possível pela administração Bigo e Juninho, contando também com a participação ativa da vereadora Kataline Segura Melhado

publicado em 10/01/2024

Fernanda Cipriano

A Prefeitura de Cosmorama celebrou mais uma conquista em sua gestão, com a entrega de uma viatura 0km destinada ao Departamento Ambiental, especificamente para fortalecer as ações da Defesa Civil municipal.

O novo veículo representa um avanço para a capacidade de resposta rápida e eficiente diante de situações emergenciais. A aquisição da viatura foi possível pela administração Bigo e Juninho, contando também com a participação ativa da vereadora Kataline Segura Melhado.

A viatura foi entregue pelo governo do Estado, destacando o comprometimento do deputado estadual Carlão Pignatari, que atendeu prontamente à solicitação dos gestores municipais, Bigo e Juninho, e da vereadora Kataline Segura Melhado. O deputado apresentou uma emenda parlamentar para viabilizar a aquisição do veículo, demonstrando sua dedicação ao fortalecimento da infraestrutura e capacidade operacional da Defesa Civil de Cosmorama.

O veículo será fundamental para auxiliar nas diversas ações desempenhadas pela Defesa Civil municipal, incluindo o combate a incêndios, operações de ajuda humanitária e intervenções em situações emergenciais causadas por fenômenos naturais. A viatura proporcionará mobilidade e eficácia nas atividades desempenhadas pela equipe de defesa civil, garantindo uma resposta ágil diante de desafios que possam surgir.