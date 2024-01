Apesar dos esforços da equipe médica, o ciclista não resistiu aos ferimentos e veio a falecer após dar entrada na unidade hospitalar

publicado em 03/01/2024

O idoso foi socorrido pela equipe de resgate e transferido para a Santa Casa de Santa Fé do Sul com politraumatismo (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Uma ocorrência marcou as vésperas do Ano Novo em Santa Fé do Sul. Por volta das 14h, a Polícia Militar da cidade vizinha registrou um acidente de trânsito com morte nas proximidades da Farmácia Chico Farma e do Supermercado Sakashita, na Avenida Navarro de Andrade, esquina com a Rua 29.

De acordo com a ocorrência, a ocorrência envolveu um veículo Hyundai/HB20 e um ciclista identificado como A.P., de 71 anos. O idoso foi socorrido pela equipe de resgate e transferido para a Santa Casa de Santa Fé do Sul com politraumatismo. Apesar dos esforços da equipe médica, o ciclista não resistiu aos ferimentos e veio a falecer após dar entrada na unidade hospitalar.

O condutor do veículo foi detido e encaminhado até a Central de Flagrantes da Polícia Judiciária de Jales para prestar esclarecimentos sobre o trágico acidente. A identidade do condutor não foi divulgada até o momento.