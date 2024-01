No dia 20 de janeiro, a partir das 20h, a Praça Matriz será o centro da celebração, que reunirá moradores e visitantes para festejar essa data especial

publicado em 05/01/2024

Fernanda Cipriano

O município de Cardoso está prestes a comemorar mais um ano de sua história, e os preparativos para o 86º aniversário da cidade estão a todo vapor. No dia 20 de janeiro, a partir das 20h, a Praça Matriz será o centro da celebração, que reunirá moradores e visitantes para festejar essa data especial.

A programação promete agitar a noite com uma combinação de ritmos que agradará a todos os gostos. O evento contará com a animação do Dj+Percussion, trazendo batidas envolventes que transformarão a Praça Matriz em uma pista de dança a céu aberto.

Além disso, a festa terá uma apresentação da dupla Mercury&Camargo, que promete encantar o público com seu repertório diversificado e carisma no palco.