publicado em 17/01/2024

A Prefeitura de Cardoso confirmou as atrações que estarão presentes no Carnaval da cidade (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Prefeitura de Cardoso confirmou as atrações que estarão presentes no Carnaval da cidade. Conhecida na região, a Cardoso Folia 2024 irá acontecer de 9 a 13 de fevereiro na Prainha Municipal com atrações para todos os gostos durante os dias de festa no município vizinho.

A programação começa com o Open Farra com o abra alas para a diversão, também foi confirmada a dupla de Dj Bob Shunt com um show que promete agitar a multidão com muita energia. Além disso, Sandra e Leonarda promete encantar os foliões com seu musical.

Os Djs Old Boys também são atração confirmada para a folia, Markinho Sema também promete agitar com o seu repertório de samba e pagode. A dj Ju Balbi também foi confirmada para a festa. Ainda terá a dupla Kaik e Alessandro, a cantora Flávia Ferraz, Maikon Lincon, Bonde do Barão e Dj Thiaguinho.