Itamar Gonçalves Soares, de 45 anos, não resistiu aos ferimentos causados pela batida e morreu no local do acidente

publicado em 09/01/2024

O votuporanguense Itamar Gonçalves Soares, de 45 anos, morreu no local do acidente (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um caminhoneiro votuporanguense morreu atropelado neste fim de semana na rodovia Washington Luiz, nas proximidades do município de Taquaritinga. Itamar Gonçalves Soares, de 45 anos, não resistiu aos ferimentos causados pela batida e morreu no local do acidente.

De acordo com a ocorrência, Itamar dirigia seu caminhão, carregado de aço, com destino à capital paulista. Quando por volta de 18h50, do domingo (6), ele parou o veículo estacionado no acostamento para realizar a verificação da carga e das condições dos pneus.

Durante essa inspeção, ele foi atropelado por um veículo HB20. O carro teria se chocado lateralmente com o caminhão, que estava corretamente estacionado no acostamento, resultando no atropelamento fatal do caminhoneiro votuporanguense.

O condutor do veículo, residente em Araraquara, foi identificado como o responsável pelo acidente. As circunstâncias que levaram a essa colisão serão investigadas pela Polícia Civil.

Itamar Gonçalves Soares era uma figura muito conhecida em Votuporanga. Além de ser casado, deixa filhos e sua mãe, Vanilda Soares Gonçalves. Ele era morador residencial Parque 8 de Agosto, onde residia na rua Piauí, no Centro da cidade.