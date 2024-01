A apresentação acontece no dia de hoje, na Comedoria, com duração de 90 minutos, a partir das 21h.

publicado em 04/01/2024

A apresentação acontece no dia de hoje, na Comedoria, com duração de 90 minutos, a partir das 21h (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O Sesc Rio Preto receberá hoje a Banda Estação da Luz para uma noite memorável de música, marcando presença na cena cultural da cidade. Com influências fortes do Rock Psicodélico brasileiro dos anos 70, a banda promete envolver o público com suas interpretações autorais e grandes sucessos de ícones como Mutantes, Tutti Frutti, Secos & Molhados e Novos Baianos.

A apresentação acontece no dia de hoje, na Comedoria, com duração de 90 minutos, a partir das 21h.

A Estação da Luz, formada por músicos talentosos e apaixonados pela riqueza sonora da década de 70, busca resgatar a essência psicodélica que marcou época.