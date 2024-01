A cidade cardosense comemora no dia de hoje seus 87 anos com dezenas de conquistas para comemorar e um olhar para o que chegará

publicado em 20/01/2024

Em entrevista exclusiva, o Prefeito Tucura destacou as conquistas do município de Cardoso (Foto: Prefeitura de Cardoso)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brO município de Cardoso celebra hoje o seu aniversário de 87 anos com uma agenda completa de comemorações e muita festa, e o Prefeito Jair Cesar Nattes, mais conhecido como Tucura, a linha de frente na celebração de mais um ano compartilhou as realizações da Administração Municipal e planos para o futuro da cidade com o A Cidade.Em entrevista exclusiva, o Prefeito Tucura destacou a obtenção de recursos do MIT (Município de Interesse Turístico), que impulsionarão a revitalização da área de embarque e desembarque da prainha local. Além disso, ele anunciou a realização do 1° Campeonato de Futebol Raiz, intitulado Sapolândia, e a programação de uma etapa do campeonato de pesca de tucunaré em abril.“Uma etapa do campeonato de pesca de tucunaré em abril, além das conquistas das obras e melhorias do município que vão ser entregues até o final do mandato e a realização do maior carnaval já visto em Cardoso, com 11 atrações artísticas, decoração em todo o local do evento, e aproveito também, para convidar a todos a participarem do Cardoso Folia 2024”, disse o prefeito.Sobre as obras e melhorias no município, o prefeito garantiu que serão entregues até o final de seu mandato, enfatizando o compromisso com o desenvolvimento de Cardoso. Entre as conquistas, ele ressaltou o maior carnaval já visto na cidade, com 11 atrações artísticas, decoração em todo o local do evento e o convite para participação no Cardoso Folia 2024.“Nossas metas é continuar administrando a cidade, equilibrar os recursos em relação as despesas e cuidar da nossa população da maneira que ela merece”, completou ele.Empolgado para as comemorações do aniversário que incluem três dias de eventos. Ontem, por exemplo, em celebração ao Dia do Evangélico em Cardoso, haverá um show gospel na praça matriz a partir das 21h.Hoje a cidade contará com o 1° Campeonato de Futebol Raiz na lagoa municipal, com atividades para crianças e shows de pagode à tarde, seguido por um show sertanejo à noite. Amanhã, o Cafuc (Clube Atlético Futebol Cardoso) disputará um amistoso contra o time de Nova Luzitânia no estádio municipal.Finalizando sua mensagem, o Prefeito Tucura reafirmou o compromisso de entregar uma Cardoso ainda melhor, focando na área da saúde, educação, infraestrutura, turismo e lazer."Quero dizer a população cardosense, que nosso compromisso com município sempre estará em primeiro lugar. Podem ter certeza que iremos entregar até o final do mandato uma Cardoso ainda melhor na área da saúde, educação, infraestrutura, turismo, lazer. E sempre estaremos de postas abertas para recebê-los", finalizou o prefeito.As comemorações seguem no dia de hoje na cidade de Cardoso para oficialmente celebrar seus 87 anos. As festividades continuam às 13h com o início do campeonato de futebol, o 1º Campeonato de Futebol "Sapolândia" Futebol Raiz, promovendo a competição e o espírito esportivo entre os participantes, Lagoa Municipal.Mas as comemorações não se encerram aí. Às 19h, quando a bola terminar de rolar, a animação continua com um evento de pagode com o grupo Pura Semelhança na Lagoa Municipal, garantindo uma noite descontraída e festiva para todos os presentes. Ainda terá atividades infantis como futebol de sabão, tobogã gigante, tobogã jacaré, pula-pula e pipoca.Mais tarde, às 21h, a Praça da Matriz será palco de um show sertanejo da dupla Mercury e Camargo. O evento contará ainda com a animação do DJ+Percussion, prometendo estender a diversão até as 2h da madrugada.A Prefeitura de Cardoso estende o convite a todos para participarem dessa celebração marcante, celebrando não apenas mais um ano, mas os 87 anos de história, tradição e crescimento do municípioAmanhã, ainda em honra ao 87º aniversário de Cardoso, a cidade se prepara para um jogo amistoso que promete agitar o Estádio Municipal José Romualdo Rosa. O encontro entre Cafuc (Cardoso) e Nova Luzitânia está marcado para as 15h30 e promete ser um espetáculo para os amantes do futebol na categoria Adulto.O Cafuc, representando com orgulho as cores e tradições de Cardoso, entrará em campo para enfrentar a equipe de Nova Luzitânia, em um duelo que vai além das quatro linhas. A rivalidade amistosa entre os municípios vizinhos promete proporcionar um momento de muita emoção.O Estádio Municipal, palco de tantas histórias esportivas memoráveis, será o cenário perfeito para este confronto especial. A expectativa é que a comunidade se reúna para prestigiar os atletas locais e celebrar o aniversário da cidade através do esporte.A Prefeitura de Cardoso convida a todos os moradores e amantes do futebol a comparecerem ao estádio, vestirem suas cores, e participarem desse evento que celebra não apenas o esporte, mas também a união e o orgulho da comunidade cardosense.Entre as margens dos rios Turvo e Grande, ergue-se o município de Cardoso, cuja história remonta a colonizadores que desbravaram a mata e abriram caminhos pioneiros. Nomes como Jerônimo Tavares de Souza, Manoel Abóbora, José de Campos Freire e José Santana de Oliveira figuram entre os que moldaram o início dessa jornada.Em 20 de janeiro de 1937, porém, Joaquim Cardoso da Silva marcou um ponto importante ao iniciar uma povoação na região. Com a visão de desenvolvimento, buscou em São José do Rio Preto o engenheiro José de Freitas Dantas, responsável pelo planejamento de ruas, praças e lotes. Esse marco histórico deu início à construção de casas de tijolos e à instalação do comércio no início do povoado.Em 30 de novembro de 1944, um novo capítulo se desenhou com a elevação do povoado a Distrito de Paz. Por meio da Lei Estadual nº 14334, Cardoso passou a fazer parte da jurisdição de Vila Monteiro, hoje município de Álvares Florence. O período entre 1943 e 1947 foi marcado por notável progresso, com a construção de moradias, do Grupo Escolar, da Igreja Matriz e do Posto Policial.Em 24 de dezembro de 1948, Cardoso alcançou sua independência municipal. Por meio da Lei Estadual nº 233, desmembrou-se de Votuporanga, com sua instalação ocorrendo em 10 de abril de 1949. Uma nova etapa começava para o município.Cardoso não parou de crescer. Em 1959, o Distrito de Mira Estrela foi criado e incorporado ao município, expandindo suas fronteiras. Entretanto, em 1964, uma nova reconfiguração territorial ocorreu, desmembrando Mira Estrela e criando o Distrito de São João do Marinheiro.Hoje, Cardoso permanece como um município orgulhoso de sua história, constituído pelos Distritos de Cardoso e São João do Marinheiro. Sua jornada é um testemunho de determinação, progresso e evolução, que continuam a marcar o destino desta terra abençoada entre os rios Turvo e Grande.