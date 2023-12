A identificação das vítimas foi confirmada pelas autoridades locais na tarde desta quarta-feira (13); ainda não há informações sobre sepultamento

publicado em 13/12/2023

Taísa Fernanda Teixeira Lauer Ribeiro, de 27 anos, e Yasmin Padilha de Lima, de 17 anos (Foto: Reprodução/Facebook)

Fernanda Cipriano

As duas vítimas do acidente com van escolar foram identificadas no IML (Instituto Médico Legal) de Votuporanga. Taísa Fernanda Teixeira Lauer Ribeiro, de 27 anos, e Yasmin Padilha de Lima, de 17 anos, faleceram no local do capotamento nesta quarta-feira (13), na rodovia Péricles Belini, no alto do km 149.

A jovem Yasmim Padilha era moradora de Cardoso, cursava o técnico em administração integrado ao ensino médio, na Etec (Escola Técnica Estadual de Votuporanga), a jovem estava na 3ª série e se formava no fim deste ano. A estudante será velada no Velório Municipal de Cardoso e seu sepultamento ocorrerá nesta quinta-feira (14), às 9h, no Cemitério Municipal de Cardoso.

Já Taísa Lauer, como era conhecida, também moradora de Cardoso ia a Votuporanga a trabalho quando tudo aconteceu, ela deixa duas filhas pequenas. A mulher será velada no Velório Municipal de Cardoso e seu sepultamento ocorrerá nesta quinta-feira (14), às 8h30, no Cemitério Municipal de Cardoso.

O caso

De acordo com as informações apuradas pelo A Cidade no local do acidente, por motivos que ainda serão investigados, o motorista da van seguia pelo sentido Cardoso-Votuporanga, quando perdeu o controle da direção e capotou diversas vezes, nas proximidades do povoado de Vila Alves. Com o impacto o veículo ficou completamente destruído.

Unidades de resgate foram mobilizadas e ao chegarem no local já foram confirmadas as mortes das duas jovens. Oito passageiros, entre adolescentes e adultos, foram socorridos às pressas para a Santa Casa de Votuporanga e outras três para Cardoso, que foram transferidas ainda nesta tarde para Votuporanga. O estado de saúde deles ainda é desconhecido.