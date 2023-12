O parlamentar apresentou como prova de suas alegações um extrato disponível no Portal da Transparência do município

publicado em 28/12/2023

O parlamentar apresentou como prova de suas alegações um extrato disponível no Portal da Transparência do município (Foto: Divulgação)

O vereador Murilo Jacob (MDB), da Câmara de Fernandópolis, expôs no fim de semana que as parcelas devidas pela Prefeitura Municipal em um convênio com a Fundação Pio XII, responsável pelo Hospital de Amor, estavam efetivamente atrasadas. Segundo Jacob, somente após sua denúncia na Tribuna da Câmara, durante a sessão ordinária do dia 12 de dezembro, é que os pagamentos foram efetuados.

O parlamentar apresentou como prova de suas alegações um extrato disponível no Portal da Transparência do município, que indicaria que as três parcelas em atraso foram quitadas nos dias 15, 19 e 20 deste mês, reforçando a assertiva de que a administração estava em inadimplência.

"Apenas após a minha denúncia, ocorrida em sessão da Câmara Municipal no dia 12 de dezembro, a Prefeitura realizou o pagamento de três parcelas para o Hospital de Amor, nos dias 15, 19 e 20. Ou seja, os repasses estavam sim atrasados", afirmou Jacob, destacando a importância do papel fiscalizador do legislativo municipal.

Na ocasião da denúncia, o vereador também lançou acusações sérias, alegando desvios de recursos por parte do atual prefeito, André Pessuto, e do secretário de Saúde, Ivan Veronesi, imputando eventual caso de corrupção.