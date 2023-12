De 29 a 31 de dezembro, a partir das 21h, a entrada é gratuita todas as noites, e a programação repleta de atrações

publicado em 21/12/2023

A Chopplândia se tornará o ponto de encontro para três noites de pura animação do fim de ano (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Os preparativos para a virada do ano em Valentim Gentil também estão a todo vapor, e a Chopplândia promete ser o epicentro da festa que vai marcar o início de 2024 em grande estilo. De 29 a 31 de dezembro, a partir das 21h, a entrada é gratuita todas as noites, e a programação repleta de atrações.

A Chopplândia se tornará o ponto de encontro para três noites de pura animação. O público terá a oportunidade de celebrar a chegada do novo ano ao som de shows variados que prometem agradar a todos os gostos.

A programação musical inclui apresentações do Bonde do Barão, que trará seu repertório da conhecida “pisadinha”. O Samba Só de Amigos também marcará presença, embalando a noite com muito samba e pagode.