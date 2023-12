Seguindo a série de entrevistas, Oclair Barão Bento (PSDB), foi o segundo administrador municipal a falar nos microfones da 94,7

publicado em 22/12/2023

Prefeito de Parisi, Oclair Bento, apresentou nos microfones da Cidade FM o balanço da administração (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Na quinta-feira (21), foi a vez do Prefeito de Parisi, Oclair Barão Bento (PSDB), apresentar nos microfones da Cidade FM 94,7 o balanço da administração no município vizinho. A entrevista fez parte da série de conversas que a emissora promove neste fim de ano. Oclair fez uma análise positiva, destacou os desafios superados e as conquistas alcançadas ao longo do período.

O prefeito começou abordando os desafios enfrentados no início do ano, onde ele mencionou as mudanças nos governos estadual e federal, bem como a transição partidária. Ele ressaltou que a alteração na estrutura política de 28 anos no Estado de São Paulo trouxe desafios, principalmente no início da gestão do governador Tarcísio.

"O começo foi difícil, por conta da mudança no governo estadual, federal e também a mudança do partido. É uma estrutura de 28 anos que mudou no Estado de São Paulo, então, o começo com Tarcísio como governador foi um pouco difícil", afirmou o prefeito.

No entanto, Oclair destacou que, ao longo do segundo semestre, houve uma melhoria significativa na dinâmica administrativa. Ele enfatizou que diversas ações e projetos foram impulsionados graças à colaboração do governo estadual, ao mencionar a liberação de emendas que permitiram a realização de reformas em praças, manutenção de ruas e outras melhorias.

"No segundo semestre, as coisas já começaram a andar. Já foram liberadas emendas para gente, reformamos praça, manutenção de rua, tudo já liberado através do governo Tarcísio. É uma coisa que começou a andar", acrescentou o prefeito.

Oclair expressou otimismo em relação ao futuro, ressaltou o compromisso contínuo com o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade de Parisi. Ele falou a importância da parceria com o governo estadual e reiterou o empenho da administração em enfrentar os desafios que possam surgir.

"Terminamos o ano bem, graças a Deus. Estamos otimistas para o próximo ano, continuaremos trabalhando duro para trazer melhorias para nossa cidade", concluiu Oclair Barão Bento.

O prefeito ainda lembrou sobre as finanças municipais e assegura que, apesar de não haver dinheiro sobrando, o caixa está em ordem. Ele também falou sobre os planos para a construção de um Centro de Eventos. Ele destaca ainda a revitalização da via que liga Votuporanga a Parisi, proporcionando segurança e mobilidade.

Para 2024, a administração busca melhorias na qualidade de vida, atendimento de saúde, e a resolução de problemas de licitação. O objetivo é criar uma juventude saudável, investindo em atividades educativas e esportivas para preparar as crianças para um futuro promissor.

Na área social, o município mantém um trabalho forte, com a primeira dama Cleide Prete Bento, principalmente em relação a Melhor Idade de Parisi que tem programação especial durante os dias de semana. Confira a entrevista na íntegra:

Como o senhor avalia a parte social?

O lado social de Parisi é muito bom. Minha mulher faz um trabalho muito forte no município. Temos os grupos da Terceira Idade, que oferecem várias oficinas no CCI, como zumba e artesanato, realizadas nas sextas-feiras. Ela organiza uma sopa solidária para pessoas acamadas e carentes. Qualquer pessoa interessada pode buscar a sopa no CCI, é um trabalho muito significativo. Além disso, contamos com entidades que prestam auxílio, não dependendo da Prefeitura. São organizações independentes que trabalham por conta própria, recebendo verbas do Fundo Social.

Como está o caixa da Prefeitura de Parisi?

Não temos dinheiro sobrando, mas, graças a Deus, está tudo em ordem. No dia 28, já autorizei o pagamento de todos os funcionários, proporcionando um final de ano mais feliz. Sempre pagamos até o dia 10. Agora, neste mandato, conseguimos pagar dentro do mês, no máximo até o segundo dia. Estamos conseguindo pagar os funcionários e as contas. Não estamos com problemas, e o 13º está tudo certo. A arrecadação foi boa este ano, superando nossas expectativas. Era previsto cerca de 24 milhões, mas alcançamos aproximadamente 26 milhões. Recebemos muitas emendas de deputados e do governo. Este ano, mesmo com um ano e meio de pandemia, conseguimos muitas conquistas.

Recentemente, inclusive, recebemos uma emenda do ex-deputado federal Roberto Alves, que que ele não foi reeleito, mas deixou lá uma emenda impositiva no valor de R$ 1,25 milhão para fazer uma avenida na entrada da cidade. Nós estamos também com um projeto de fazer mais de 50 casas, já tá começando o projeto para fazer terraplanagem para as pessoas poderem adquirirem pelo Minha Casa na Minha Vida, já estamos começando a fazer a casa para mostrar o modelo.

Temos emenda de recape, fizemos pista de caminhada, fizemos Cozinha Piloto, reformei o CCI, fiz vestiário no campo, agora eu vou iniciar a arquibancada do campo e fechamento total de muro. Vamos iniciar um bem na praça da CDHU, Pedro Francisco, reforma total da praça, fazer quiosque, essas coisas, remodelar a praça inteira.

Então, assim, 2023 foi um ano muito bom, um ano muito feliz e fora outras coisas que o Governo Federal também liberou para a gente, já começou a liberar agora através do Parque, gente está fazendo as propostas e cadastrando as emendas.

Como está essa via que liga Votuporanga a Parisi?

Essa é uma das nossas conquistas. A via foi totalmente recapeada com o apoio do governo de Rodrigo Garcia, através do deputado Carlão. Foi recapeado de Parisi a Votuporanga e Parisi a Pedranópolis estão novinhas, sem problemas de sinalização, garantindo a segurança dos ônibus que transitam até as 11 horas da noite, trazendo estudantes e trabalhadores de forma gratuita.

É nossa cidade irmã, é a mãe né de Parisi, que a gente era distrito. A via que liga Parisi a Álvares Florence, é uma das coisas que eu ia tentar falar né, porque nós conseguimos um projeto através da Usina da Cofco que financiou o projeto para a gente e nós colocamos tá lá no DER, infelizmente, quando o Tarcísio entrou, também entrou um novo superintendente lá e eu precisei trocar o projeto, porque, segundo eles, o projeto era básico e agora eles querem um projeto executivo. Só que nós conseguimos, a usina ajudou a gente, eu e o Adilson (Leite – Prefeito de Álvares Florence), agora o projeto já está lá protocolado e temos promessa que agora em janeiro ou fevereiro vai ser licitado e vamos asfaltar aqueles 3.700 metros. Quem vai gostar muito são os pescadores de Parisi.

Qual o desejo da sua administração para 2024?

Eu tenho uma obra que é a menina dos olhos da minha administração, temos R$1,5 milhão do FID (Fundo de Interesses Difusos), dinheiro de multa da Secretaria da Justiça, vamos construir um Centro de Eventos, com pista esportiva, pista de skate, através do FID. Isso já foi liberado e também é com apoio do deputado estadual Carlão Pignatari e começa a licitação agora em janeiro.

O desejo é ter um posto de saúde com qualidade, melhorar ainda mais o atendimento e resolver questões de licitação para evitar falta de remédios. Pretendemos melhorar a qualidade de vida, cuidar das pessoas, aumentar a renda e a educação. Buscamos criar uma juventude saudável, longe das drogas, investindo em atividades como escolinha de futebol, escola de dança e hip hop. Queremos preparar as crianças para um futuro saudável e promissor, com todos os alunos participando do ensino integral.

Comemorações do aniversário de Parisi estão chegando. O que já está na programação da Prefeitura de Parisi?

Nós nunca fizemos réveillon em Parisi porque dia 20 de janeiro já é festa de aniversário cidade, então a gente já aproveita e deixa os shows para o dia 20. Nos dias 19, 20 e 21 de janeiro vamos ter três dias de show e agora na sexta-feira [hoje], vamos fazer um show lá, como a gente faz cada 15 dias lá na praça, e vamos distribuir os presentes para as crianças.