Árvores caíram e diversos outros estragos também foram contabilizados na cidade

publicado em 12/12/2023

As fortes chuvas que atingiram a região alagaram ruas e inundaram casas em Jales; árvores caíram e diversos outros estragos (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

As fortes chuvas que atingiram a região neste final de semana alagaram ruas e inundaram casas em Jales. Árvores caíram e diversos outros estragos também foram contabilizados na cidade, com maior concentração no bairro Santo Expedito.

Um dos imóveis afetados foi de Willian da Silva Molaro. A força da enxurrada derrubou um muro e inundou a casa. A água chegou a cerca de um metro de altura.

Famílias que tiveram casas atingidas pela chuva passaram a noite em familiares e o município contabiliza os estragos provocados pela chuva.