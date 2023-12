Entre os locais atingidos, destaca-se a Paróquia Redentora, cuja igreja católica ficou destelhada, resultou em danos à estrutura do prédio e a interdição do local pela Defesa Civil

publicado em 19/12/2023

A intensidade do temporal causou avarias significativas na igreja e diversos lugares da cidade vizinha (Foto: Divulgação)

Um forte temporal atingiu São José do Rio Preto no fim da tarde de anteontem e deixou um rastro de estragos e provocando transtornos em diversos pontos da cidade. Entre os locais atingidos, destaca-se a Paróquia Redentora, cuja igreja católica ficou destelhada, resultou em danos à estrutura do prédio e a interdição do local pela Defesa Civil.

De acordo com o divulgado, a intensidade do temporal causou avarias significativas na igreja, permitindo a entrada de água no prédio e resultando em objetos quebrados. Preocupados com a possível fragilidade da estrutura e riscos para os frequentadores, as autoridades locais decidiram interditar o local, ressaltando a necessidade de uma avaliação mais detalhada dos danos.

A Paróquia Redentora precisou cancelar a missa que estava programada para as 19h do domingo, e o Conselho Paroquial anunciou uma reunião para esta segunda-feira (18), com o objetivo de analisar as proporções dos estragos e buscar soluções para a restauração do espaço de culto.

Além dos danos à igreja, o Corpo de Bombeiros registrou diversos incidentes pela cidade, incluindo o destelhamento de casas e a queda de árvores. Uma delas atingiu um veículo na rua Penita, na Vila Imperial, enquanto no cruzamento com a Voluntários de São Paulo, semáforos entortaram, exigindo sinalização especial com cones.