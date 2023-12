Na sexta-feira, dia 22 de dezembro, a Praça Dr. Euphly Jalles será palco para a apresentação especial do cantor Leonardo, marcando o ponto alto das festividades natalinas

publicado em 19/12/2023

Fernanda Cipriano

A cidade de Jales, no interior de São Paulo, está prestes a viver um encerramento grandioso em sua programação natalina. Na sexta-feira, dia 22 de dezembro, a Praça Dr. Euphly Jalles será palco para a apresentação especial do cantor Leonardo, marcando o ponto alto das festividades natalinas.

A Casa do Papai Noel, que se tornou um ponto de encanto para crianças e adultos, permanecerá aberta até o mesmo dia, oferecendo um ambiente mágico das 19h às 22h. Além da oportunidade de visitar o espaço dedicado ao bom velhinho, os visitantes da praça terão a chance de vivenciar a magia da época com uma emocionante chuva de neve, proporcionando um cenário ainda mais festivo.

A programação natalina de Jales não poupa esforços para encantar o público. No último sábado (16), o palco recebeu apresentações especiais, contando com o talento do cantor Pablo Reis e as duplas Igor & Henrique e Bruno & Ed Carlos.

Desde a grande abertura em 17 de novembro, que contou com a chegada do Papai Noel e o show envolvente da Banda Jafferson, a cidade vive um clima festivo repleto de atrações para todas as idades. O 9º Festival Nacional de Teatro, com seus 28 espetáculos, foi um dos pontos altos, promovendo cultura e entretenimento à comunidade.