publicado em 15/12/2023

A abertura oficial, realizada no dia 17 de novembro, contou com a chegada triunfal do Papai Noel e um grandioso show da Banda Jafferson (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

No dia de hoje, Jales se prepara para encerrar com chave de ouro a programação do Natal, Tempo de Esperança, promovido pela Prefeitura local pelo terceiro ano consecutivo. As ruas, avenidas e praças da cidade foram tomadas por cores, luzes e adereços natalinos desde o dia 11 de novembro, oferecendo aos moradores e visitantes uma experiência única de celebração natalina.

A abertura oficial, realizada no dia 17 de novembro, contou com a chegada triunfal do Papai Noel e um grandioso show da Banda Jafferson. Desde então, uma variedade de eventos artísticos e culturais tem animado a população, incluindo os 28 espetáculos do 9º Festival Nacional de Teatro, que atraíram mais de 5 mil espectadores, apresentações do Circuito Sesc de Artes, shows de diversos estilos musicais, e participações especiais, como a da Orquestra Sinfônica de Jales, do Projeto Guri, e do Projeto Natal nos Trilhos com o Trem Iluminado da Rumo.

A "Casa do Papai Noel", inaugurada em 17 de novembro, permanecerá aberta até o dia 22, das 19h às 22h, com a presença do "bom velhinho" e os adoráveis personagens da Turma Du Avesso, recebendo as crianças com alegria. Além disso, a tão aguardada chuva de neve encantará os visitantes na Praça Dr. Euphly Jalles.

De 14 a 22 de dezembro, a programação no palco central será intensa, oferecendo atrações diárias.



Na quinta-feira, 14, a Escola de Dança New Corpus apresentará o espetáculo "A Bela e a Fera". Na sexta, 15, a "Noite do Samba" contará com shows dos grupos ArteSamba e Plenitude. No sábado, 16, mais uma Violada Sertaneja, desta vez com o cantor Pablo Reis e as duplas Igor & Henrique e Bruno & Ed Carlos. O domingo, 17, trará a apresentação da Escola de Música Santa Cecília.

A semana continua com apresentações dos alunos do Stúdio de Dança Juliane Magri (segunda, 18), alunos da Edem Musical (terça, 19), e o espetáculo "A Magia de Natal" da Escola de Dança New Corpus (quarta, 20). Na quinta-feira, 21, diretamente de Sertãozinho para Jales, "A Magia de Natal" promete encantar e emocionar com seus lindos personagens em um belíssimo teatro musical.