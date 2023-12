Ao todo, três pessoas morreram em batidas próximos de cidades que cercam Votuporanga durante as festividades natalinas

publicado em 26/12/2023

Desde a Euclides da Cunha, que corta a cidade, até vicinais da região, três pessoas não resistiram aos ferimentos e morreram (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

As rodovias que passam e cercam a cidade de Votuporanga registraram durante o fim de semana de celebrações natalinas diversos acidentes. Desde a Euclides da Cunha, que corta a cidade, até vicinais da região, três pessoas não resistiram aos ferimentos e morreram no local em que aconteceram as graves batidas.

De acordo com o levantamento, o primeiro acidente aconteceu no dia 23 de dezembro na rodovia Euclides da Cunha (SP-320), nas proximidades do município de Cosmorama. A batida aconteceu entre três carros, perto do trecho conhecido como “Ponte da Batista”. No momento do acidente chovia forte no local.

A batida provocou a morte de duas pessoas, deixando outras duas vítimas graves, entre elas uma criança. Com o impacto morreram no local um idoso de 70 anos, morador de São Paulo, e uma mulher, de 41 anos, moradora de Paranaíba (MS). Os feridos foram atendidos na Santa Casa de Votuporanga. As causas do acidente são investigadas pelas autoridades.

No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, uma família de Guarani d’Oeste viveu momentos de tensão na Rodovia Percy Waldir Semeghini, no trecho entre Brasitânia e Fernandópolis. O condutor do veículo, acompanhado de sua esposa e filho, estava a caminho de uma confraternização quando um acidente ocorreu.

Enquanto trocava o pneu do veículo após um furo, um caminhão bateu na traseira do carro, fazendo com que o automóvel capotasse. Todos os membros da família estavam fora do veículo no momento do impacto, escapando ilesos do acidente.

O condutor do caminhão que causou o acidente fugiu do local, deixando a família em estado de choque e sem respostas imediatas sobre as circunstâncias do ocorrido. Autoridades locais foram acionadas e estão investigando o caso para identificar e localizar o responsável pela colisão.

Já no dia 25 de dezembro, dia de Natal, um homem, morador de Mirassolândia, morreu no capotamento de um carro em uma vicinal de Tanabi. Outras cinco pessoas ficaram feridas, entre elas crianças. O acidente foi em uma curva da vicinal Henrique Alves, entre o distrito de Ibiporanga a Tanabi, perto de Rincão, no trecho conhecido como "Curva do Trajeto".