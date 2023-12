O prazo foi estendido até o dia 29 de fevereiro, quando ocorrerá o sorteio, para garantir que todos os moradores consigam participar

publicado em 30/12/2023

O prazo foi estendido até o dia 29 de fevereiro, quando está programado o sorteio (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Fernanda Cipriano

A solidariedade ganha destaque em Fernandópolis com a prorrogação da rifa do chapéu doado pela cantora Ana Castela para a Santa Casa local. O prazo foi estendido até o dia 29 de fevereiro, quando está programado o sorteio que definirá o sortudo ganhador do chapéu exclusivo.

Para aqueles que desejam participar, a venda online dos números está disponível até o dia 08 de janeiro, por meio do site oficial. Após essa data, as vendas seguirão de maneira presencial, realizadas pelos colaboradores do hospital, até o dia 27 de fevereiro.

A cantora Ana Castela, conhecida como Boiadeira, doou o chapéu à Santa Casa durante sua passagem por Fernandópolis, na Expô. Esse gesto generoso busca contribuir financeiramente para a instituição hospitalar, para aprimorar os serviços de saúde oferecidos à população local.

Ao todo, estão disponibilizados 3 mil números para venda, cada um pelo valor unitário de R$ 10. Essa iniciativa solidária proporciona uma oportunidade acessível para todos contribuírem e concorrerem a esse objeto único, que carrega consigo o carinho e a solidariedade da artista.

O sorteio do chapéu será transmitido ao vivo pelo perfil oficial da Santa Casa no Instagram, @scfernandopolis, proporcionando transparência e interação com a comunidade durante o evento.