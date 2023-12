O 5G é uma nova geração de internet móvel que promete alta velocidade na transmissão de dados, sendo um passo importante para a modernização das telecomunicações

publicado em 06/12/2023

O texto pretende esclarecer questões relacionadas às estações transmissoras e aos meios de suporte (Foto: Divulgação/Câmara de Rio Preto)

Fernanda Cipriano

O Projeto de Lei que trata do licenciamento para construção e instalação de infraestrutura de rede de telecomunicações, que inclui estações transmissoras de radiocomunicação e meios de suporte como postes, torres e mastros para a implementação da tecnologia 5G, será novamente discutido pelos vereadores na sessão da Câmara Municipal nesta terça-feira.

O projeto, que visa regulamentar a chegada da tecnologia 5G na área urbana, teve sua votação adiada após um pedido de vista feito pelo vereador Anderson Branco (PL). Branco justificou o pedido alegando que ainda estava estudando a proposta. O adiamento foi seguido por mais sete parlamentares, gerando críticas de outros membros da Câmara e da sociedade civil.

O texto pretende esclarecer questões relacionadas às estações transmissoras e aos meios de suporte, além de abordar temas como o licenciamento para a construção e instalação dessas infraestruturas. O 5G é uma nova geração de internet móvel que promete alta velocidade na transmissão de dados, sendo um passo importante para a modernização das telecomunicações.

Jean Dornelas (MDB) criticou a demora na tramitação do projeto, que está na casa há cerca de um ano e já passou por diversas audiências públicas. Dornelas enfatizou a importância de aprovar a legislação para dar continuidade à chegada dessa tecnologia, que, segundo ele, tem potencial para beneficiar a população.

O projeto volta para a discussão em plenário antes do prazo do pedido de vista terminar, que seria após o dia 12 de dezembro. A discussão e votação ocorrem em um momento em que a expansão das redes de telecomunicações, incluindo a implementação do 5G, é um tema de destaque em diversas cidades do país.