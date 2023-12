A proposta, que envolve o fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos no estado, está em pauta e pode ser aprovada até quarta-feira (6)

publicado em 06/12/2023

Para ser aprovado em plenário, o projeto necessita de, no mínimo, 48 votos dos 94 possíveis (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) iniciou na segunda-feira (4) a discussão sobre a privatização da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). A proposta, que envolve o fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos no estado, está em pauta e pode ser aprovada até amanhã, segundo informações do relator da proposta, deputado Barros Munhoz (PSDB).

Para ser aprovado em plenário, o projeto necessita de, no mínimo, 48 votos dos 94 possíveis. A expectativa do relator é que o texto seja aprovado com aproximadamente 55 a 60 votos. O relatório do Projeto de Lei, que autoriza o governo a realizar a oferta pública de ações da companhia, recebeu aprovação no Congresso de Comissões da Alesp em 22 de novembro, com 27 votos favoráveis e 8 contrários.

O governo defende a privatização com base no marco do saneamento, que estabelece a necessidade de uma nova licitação quando o contrato se encerra. Segundo estimativas do governo, sem a privatização, há um potencial de perda de contratos de até 50% do total até 2038.