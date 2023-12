Previsto para começar a operar em junho de 2024, o restaurante será construído na avenida Mirassolândia, esquina com a rua Odete de Andrade Rocha Mendes

publicado em 22/12/2023

Previsto para começar a operar em junho de 2024, o restaurante será construído na avenida Mirassolândia (Foto: Divulgação)

O prefeito Edinho Araújo anunciou nesta semana a implementação do Restaurante Popular Alimenta Rio Preto, novo equipamento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que amplia o acesso a alimentação saudável e adequada.

“O restaurante popular Alimenta Rio Preto é a materialização de um planejamento integrado das secretarias e também da sociedade civil organizada, através das entidades sociais. Temos a obrigação de não deixar ninguém com fome, garantir barriga cheia e dignidade a todas as pessoas em nossa cidade”, disse o prefeito durante a reunião de trabalho realizada em seu gabinete.

Previsto para começar a operar em junho de 2024, o restaurante será construído na avenida Mirassolândia, esquina com a rua Odete de Andrade Rocha Mendes.

De acordo com levantamento da Secretaria de Assistência Social, a população estimada na região é de 145.473 pessoas, sendo que 30.431 delas estão em situação de pobreza, de acordo com os critérios do Ministério da Cidadania, em que a renda individual mensal é de até R$ 218,00 por pessoa.

“O restaurante popular é mais um avanço da nossa política pública de segurança alimentar e nutricional, que desde 2027 vem implementando projetos e ações tanto na distribuição e comercialização de alimentos, como na garantia acesso a eles”, destacou o secretário de Agricultura, Pedro Pezzuto.

“Entendemos, a partir dos dados sociais naquela região, a grande demanda para enfrentar a fome e também para oferecer alimentação saudável e digna”, completou.

Mil almoços por dia

Em princípio, o restaurante vai oferecer mil almoços diários, de segunda a sexta-feira, ao valor de R$ 1. O acesso será aberto a toda a população. Deste total, estuda-se qual será o percentual de reserva de vouchers gratuitos, que serão fornecidos nos CRASs daquela região (Eldorado, Solo Sagrado, Antunes e Santo Antônio) às pessoas impossibilitadas de custear a refeição.

O projeto ainda poderá aumentar sua capacidade de atendimento para até 2 mil refeições diárias.

“Nosso estudo apontou pessoas e famílias em situação de pobreza, mas também um número significativo de idosos morando sozinhos, com baixa renda e em insegurança alimentar por condições de vida. Ainda identificamos muitas famílias de mães solo, com dificuldades de manter refeições adequadas a crianças e adolescente por conta do preparo”, compartilhou a secretária de Assistência Social, Helena Marangoni.

O prédio com 1.200 m2 de área construída estará localizado em região estratégica, de grande trânsito de pessoas que buscam por comércio local, unidades básicas de saúde e até mesmo agências bancárias onde benefícios sociais são retirados. É, portanto, uma praticidade em termos de acesso e locomoção.

Aquisições e gestão

A aquisição de equipamentos e mobiliários será realizada com verba de R$ 600.000,00 de emenda parlamentar viabilizada pelo deputado estadual Itamar Borges. A manutenção geral ficará a cargo da Prefeitura, com investimento de recursos públicos na ordem de R$ 1.750.000,00.

A secretaria de Agricultura e Abastecimento será responsável pela compra dos gêneros alimentícios, inclusive vindos dos pequenos produtores rurais de Rio Preto e região, elaboração e planejamento de cardápio, custeio de aluguel, energia elétrica, água, gás e pessoal.

A implementação do restaurante popular Alimenta Rio Preto, próprio do município, não afeta o repasse de subsídio anual de R$ 120.00,00 ao Restaurante Bom Prato, projeto do governo de São Paulo gerido pela Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus. O Bom Prato seguirá atendendo o público na rua Pedro Amaral, 2.919, no Centro.