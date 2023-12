O evento, que já se tornou uma tradição na cidade, reuniu moradores e visitantes para celebrar a magia das festas de fim de ano

Parisi se vestiu de luz e encanto com a tão aguardada Inauguração das Luzes de Natal, que aconteceu no último fim de semana. O evento, que já se tornou uma tradição na cidade, reuniu moradores e visitantes para celebrar a magia das festas de fim de ano.

A praça central foi o epicentro das celebrações, onde a chegada triunfal do Papai Noel foi aguardada com ansiedade, especialmente pelas crianças, que vibraram com a presença do bom velhinho. O céu ganhou ainda mais brilho com uma espetacular Queima de Fogos, marcando o início oficial das festividades natalinas em Parisi.

O evento contou com diversas atrações pensadas para toda a família. Desde apresentações culturais até espaços temáticos, cada detalhe foi cuidadosamente planejado para proporcionar momentos de alegria e união. A iluminação especial, que cobre ruas e praças, transformou Parisi em um verdadeiro cenário de conto de fadas.

Para capturar a essência e a importância desse momento, o radialista Nini Maravilha, da Cidade FM, conduziu uma entrevista especial com o prefeito Oclair Barão Bento e o vice-Pardal. Durante a entrevista, ambos expressaram sua satisfação em prestigiar ao lado dos munícipes esse momento tão especial de celebração, destacando o esforço da administração para proporcionar à cidade uma decoração natalina à altura do encanto dos parisienses.