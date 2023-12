A Prefeitura de Macaubal, atenta às necessidades de seus alunos e professores, tem investido desde 2022 na climatização

publicado em 14/12/2023

A Prefeitura de Macaubal, atenta às necessidades de seus alunos e professores, tem investido desde 2022 na climatização das salas de aula, visando proporcionar um ambiente mais propício ao aprendizado, especialmente diante das altas temperaturas que são comuns no estado de São Paulo.

A iniciativa de climatizar as escolas EMEI Creche Berçário, EMEI Prof° Octávio Dezan Sobrinho e EMEF Conselheiro Rodrigues Alves teve início em 2022, como resposta à preocupação com os efeitos negativos do calor intenso no conforto e desempenho dos alunos e professores durante as aulas.

Enquanto uma pesquisa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP revelou que a grande maioria das escolas municipais e estaduais no Brasil não possui sistemas de climatização, Macaubal supera essa estatística ao já ter instalado mais de 20 aparelhos de ar-condicionado em suas salas de aula, alcançando 100% de ambientes climatizados.

O prefeito Acácio Tardoque Ferreira destaca a importância desse investimento para a qualidade do ensino no município. "Estamos trabalhando para garantir que todas as nossas escolas tenham as condições necessárias para um ensino de qualidade. Estamos felizes em poder oferecer essa melhoria para os nossos alunos e professores. A climatização das salas é um importante passo para um ambiente mais propício ao aprendizado", ressaltou o prefeito.