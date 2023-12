As oportunidades abrangem setores cruciais, como educação, saúde, administrativo, meio ambiente, turismo e obras

publicado em 22/12/2023

Fernanda Cipriano

A Prefeitura de Fernandópolis deu início às inscrições para o aguardado concurso público que disponibilizará mais de 360 vagas em diversas áreas de atuação. As oportunidades abrangem setores cruciais, como educação, saúde, administrativo, meio ambiente, turismo e obras, além de oferecer cadastro reserva para todos os segmentos. O edital completo está acessível no site oficial da Prefeitura.

Os interessados em participar do certame devem realizar suas inscrições exclusivamente pelo site da empresa Recrutamento Brasil, responsável pela condução do concurso. Vale ressaltar que o valor da inscrição varia de R$ 60 a R$ 100, proporcionando acesso a uma ampla gama de oportunidades profissionais. O prazo para inscrição encerra no dia 10 de janeiro de 2024.

O edital não especifica a data, horário e local da realização da prova objetiva, destacando que essas informações serão divulgadas oportunamente por meio de edital de convocação, disponibilizado nos sites da empresa Recrutamento Brasil e da Prefeitura de Fernandópolis. Essa medida visa garantir a transparência e o acesso fácil às informações pelos candidatos.