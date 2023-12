Prefeitura de Cosmorama realiza recuperação em estrada municipal

publicado em 13/12/2023

O foco principal da intervenção foi a realização dos chamados "Bigodes" e o levantamento da estrada (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Prefeitura de Cosmorama, por meio do setor de serviços gerais, concluiu recentemente um extenso trabalho de recuperação na estrada municipal CMR-351, localizada no Córrego do Cocho, na divisa com o município de Américo de Campos. A ação visa melhorar as condições de tráfego e proporcionar segurança aos usuários.

O foco principal da intervenção foi a realização dos chamados "Bigodes" e o levantamento da estrada. Essas medidas são fundamentais para garantir não apenas a durabilidade da via, mas também para proporcionar uma trafegabilidade segura, contribuindo diretamente para o bem-estar da comunidade.

Ao realizar os "Bigodes", a Prefeitura de Cosmorama adota uma abordagem preventiva, promovendo a correção de irregularidades no solo, o que resulta em uma superfície mais estável e resistente. Já o levantamento da estrada permite ajustes essenciais na geometria da via, proporcionando melhor visibilidade e reduzindo os riscos de acidentes.

A importância dessa recuperação vai além da melhoria da infraestrutura local. As estradas municipais, como a CMR-351, desempenham um papel importante no escoamento dos insumos agrícolas produzidos pelos munícipes.