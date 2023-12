Depois de receber os prefeitos de Parisi e Álvares Florence, foi a vez de Erani Leite Magalhães falar nos microfones da 94,7 FM

publicado em 27/12/2023

Erani Leite, prefeito de Sebastianópolis do Sul, fazer um balanço de sua gestão em 2023 nos microfones da 94,7 (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

O Grupo Cidade de Comunicação tem feito um verdadeiro apanhado dos prefeitos da região, depois de receber os administradores de Parisi e Álvares Florence, nos estúdios da Cidade FM, foi a vez de Erani Leite, prefeito de Sebastianópolis do Sul, fazer um balanço de sua gestão em 2023 nos microfones da 94,7.

O administrador municipal destacou os desafios e conquistas de 2023 durante entrevista. No cenário político, o prefeito ressalta a transição de governo e as mudanças partidárias, agora no PSD, após 28 anos no PSDB. Ao discutir realizações, o prefeito enfatiza obras de infraestrutura, investimentos na saúde e destaca o destaque da cidade na renda per capita.

Sebastianópolis do Sul também celebra conquistas no final de 2023, incluindo a renda per capita que a colocou à frente de 44 municípios na região Noroeste Paulista. Erani menciona parcerias com a usina local e ressalta a importância da renda per capita para investimentos em obras e programas sociais.

Na entrevista, o prefeito detalha realizações como o asfaltamento de ruas, ampliação de escolas e reformas na Praça do Jatobá. Destaca também eventos de final de ano, projetos futuros, e responde a questionamentos sobre infraestrutura viária e planos para seu último ano de mandato, expressando a importância da saúde e dedicação à população.

Ele destacou também a saúde financeira da prefeitura, as obras em andamento, e a conclusão de uma escola em fevereiro. Com ênfase na importância da educação, Erani menciona investimentos para formar cidadãos e afirma que o caixa está saudável, com contas e décimo terceiro em dia.

Ao recordar a estima pela cidade, fala sobre figuras locais, a agitação esportiva e ressalta a necessidade de saúde para a população em seu pedido ao Papai Noel para 2024. Tudo isso você pode conferir na íntegra da entrevista:

Em Sebastianópolis do Sul, a gente sabe que foi um ano difícil. Houve troca de governo, houve alguns cortes de repasses federais estaduais, mas como é que caminhou, ao longo de 2023, a administração lá em Sebastianópolis do Sul?

Ah, graças a Deus, foi um ano muito proveitoso. As mudanças, quando acontecem, a gente entende porque tem que o governo novo entra, tem que colocar a casa em dia, trocar todo secretariado. Então, a gente já vinha com várias obras em andamento. Não foi paralisada nenhuma. Então, a gente considera que o ano de 2023 foi um ano muito bom para nossa cidade. Foi difícil entrosar com o novo governo.

A gente entende a transição e conversando bastante, eles também estão disponibilizando alguns recursos e acho que no dia a dia vai se conhecendo e vai chegando num acordo, né?

Quais foram as realizações de 2023 aí que o senhor pontua de obras, enfim, melhorias realizadas lá em Sebastianópolis?

A gente tem um bairro rural que chama Bairro da Vila Sene. Lá tem em torno de 40 casas. A gente colocou água tratada pela Sabesp, esgoto tratado com uma fossa num terreno. Terreno desapropriou, asfaltou todas as ruas de lá, então foram em torno de 3 milhões de reais. Tem um prolongamento da gente fala “avenida do cemitério”, mas é avenida Maria, viúva da guerra e a gente fez esse prolongamento, virou uma avenida de pista dupla com rotatória para facilitar o tráfego da Usina Multinacional, que a gente tem. A Cofco e concluiu essa obra.

Também estamos terminando uma reforma da Praça do Jatobá, se Deus quiser até dia 1º ela estará pronta. Estamos fazendo uma escola com 12 salas, com sala de secretaria, refeitório novo no antigo mercado, também uma obra de mais de R$ 3 milhões. Tem mais, foram recapeados mais de 40 quarteirões na nossa cidade, então tem muitas obras. Investimos bastante na saúde, está terminando a reforma do Centro de Saúde que foi ampliado, investimos na frota. Temos bastante antigamente tinha duas pás carregadeira hoje temos quatro tem vários basculantes dois caminhões pipa, muitas coisas foram conquistadas graças a Deus.

Prefeito, Sebastianópolis do Sul foi destaque neste final de ano graças a renda per capita foi considerada a maior da região noroeste Paulista superando 44 municípios entre eles Rio Preto isso graças ao ISS que recebe da Usina enfim um destaque especial situação financeira lá é boa?

Hoje acho que a região Noroeste, como o resto do estado aí, atravessa uma situação não muito boa, mas com os pés no chão. A usina é uma grande parceira nossa e embora arrecadação tenha caído ainda é muito bem-vinda a nossa renda per capita, ela é revertida em grandes obras em grandes assistências nos programas sociais, esportivo então a usina é uma grande parceira nossa sim, e a renda per capita é um ponto positivo nisso né.

O senhor falou em Assistência Social. Como é a assistência social lá? É o Fundo Social de Solidariedade? Quais são as campanhas que são realizadas em Sebastianópolis do Sul?

Em Sebastianópolis, assim como na maioria dos municípios, por ser uma cidade pequena, o Fundo Social tem assistência de casa a casa. Existem programas assistenciais, como o da marmita, de enxovais para grávidas e crianças. O Centro de Saúde também realiza um trabalho muito bom, sendo destaque no estado na área da educação, que funciona muito bem, graças a Deus. Por ser uma cidade pequena, envolvemos todos os profissionais, o que resulta nos bons resultados que alcançamos.

Prefeito, abordamos a usina, que é a principal geradora de empregos. Você sabe quantos funcionários a usina emprega atualmente, não só em Sebastianópolis, mas também na região? Qual seria o número aproximado?

Não sei precisar com exatidão, mas acredito que seja em torno de 2.000 a 2.500 funcionários apenas na região, ali, em nossa cidade.

E como está o final de ano? Há festas e shows programados. O que o povo de Sebastianópolis do Sul espera para este final de ano, Prefeito?

As pessoas comentam que Sebastianópolis do Sul é a cidade dos grandes eventos. Estamos há seis anos na gestão, sendo três anos no atual mandato, e nunca deixamos de realizar festas como o Réveillon, festa do peão e aniversário da cidade. Este ano não será diferente. Sempre penso que, se a casa está em ordem, com dívidas controladas e finanças em dia, podemos investir em infraestrutura, mas também devemos pensar no povo. Assim, organizamos festas.

Nos dias 29, Charles e Mancini, seguidos pela dupla de grande relevância Edson e Hudson, e na virada do ano, Thiago e Graciano, além de outros shows nos dias 30 e 31. Então, bastante festa, a gente convida a região inteira, principalmente, o pessoal de Sebastianópolis para que também vá se divertir levar as suas crianças, esposas, filhos e vai ter muitos evento lá.

A praça estará lotada, Prefeito?

Se Deus quiser, em fevereiro teremos mais festas. Já estamos anunciando o rodeio, tradicional na região, que acontecerá em fevereiro. Marcamos de 29 de fevereiro a 2 de março, com apresentações de Jadson, Maiara e Maraísa, e Rio Negro e Solimões. Teremos um recinto novo, com toda a estrutura montada em uma área adquirida durante nossa administração, proporcionando comodidade e espaço para todos, evitando problemas de superlotação.

Sebastianópolis tem aptidão para festa, é um povo festeiro, alegre. O povo é merecedor, né? Trabalha e precisa ter um momento de diversão.

Prefeito, vamos falar um pouco também sobre saúde. Vi que a Prefeitura de Sebastianópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, alcançou recentemente o primeiro lugar no ranking de indicadores do Programa Previne Brasil do segundo quadrimestre de 2023. Este ranking, elaborado pelo Ministério da Saúde, define alguns indicadores, e Sebastianópolis alcançou uma nota de excelência, sendo destaque na área da saúde. É uma das preocupações do seu governo?

Isso. O pessoal da saúde, todos os funcionários, dedicam o dia a dia para o povo. Buscam os pacientes, realizam consultas, agendam tratamentos. O atendimento é diferenciado, e creio que isso nos levou a alcançar essa posição destacada.

Recebemos uma mensagem do ouvinte Bila, com uma pergunta para o prefeito. “Queria saber do prefeito de Sebastianópolis como está aquela situação da vicinal que dá acesso à rodovia, cruzando a área e indo até o Trevo de Macaubal. Em 2010, eu passava lá, estava meio ruim, cheia de buracos. Eu passava toda noite, por volta das 4 horas da manhã, e tinha muitos buracos. Gostaria de saber a situação atual, pois faz muito tempo que não passo por lá. Tchau, obrigado”

Temos duas vicinais: a que liga Votuporanga a Sebastianópolis e a que liga Sebastianópolis do Sul ao Trevo de Ida Iolanda, conectando Macaubal, Nhandeara e Monte Aprazível. Neste mandato, ambas foram recapeadas, graças a Deus. Hoje, não há mais buracos, está tudo recapeado.

Além disso, estávamos comentando fora do ar, Prefeito, sobre a Vicinal Adriano Pedruasse, que liga Votuporanga à Estrada do 27, que vai até Sebastianópolis do Sul. Essa vicinal receberá ainda mais melhorias, pois há um anúncio da empresa Rumo para construir um viaduto, proporcionando uma passagem segura, sem interrupções na rodovia para aguardar o trem. Essa é uma conquista não só para Votuporanga, mas também para Sebastianópolis e toda a região que utiliza essa via.

Isso é muito importante, além de economizar tempo, né? Antes, as pessoas faziam fila, retirando o perigo de cruzar os trens da Rumo, que passam o dia inteiro transportando progresso, como soja, milho, trigo, e adubos. Hoje, com o viaduto, o tráfego não será mais interrompido.

Esqueci de mencionar que, em Sebastianópolis do Sul, este ano inauguramos um anel viário, uma obra de quase 3 km que retira todo o trânsito de dentro da cidade. As pessoas que vão de Votuporanga para Macaubal não precisam passar pelo centro da cidade; as carretas e caminhões também têm esse anel viário, inaugurado este ano, proporcionando tranquilidade e comodidade a todos que trafegam naquela região.

Prefeito, sempre fazemos a pergunta sobre o balanço de 2023. Como está a saúde financeira da prefeitura? O caixa está saudável? Há dinheiro em caixa? Quais são as expectativas para 2024? Sendo o último ano do seu mandato, quais são as perspectivas e se há alguma entrega importante prevista para 2024?

Temos algumas obras a serem realizadas, com um milhão pronto para ser solicitado para recapear mais alguns quarteirões. Também temos a conclusão da escola, prevista para fevereiro, investindo significativamente em educação. O caixa, graças a Deus, está saudável, com contas em dia, fornecedores e funcionários pagos. Existe uma pequena reserva, e nossa meta é encerrar o mandato com todos os compromissos em dia, entregando a prefeitura 100%. O décimo terceiro está pago, tudo certinho, graças a Deus, pronto para ser utilizado pelos funcionários.

O que o prefeito Irani gostaria que o Papai Noel desse para a sua cidade em 2024? Eu sei que o senhor está recebendo muitas emendas parlamentares, mas o que o senhor gostaria mesmo que acontecesse no próximo ano, no seu último ano como prefeito de Sebastianópolis?

Ah, eu só peço que o Papai Noel e Deus nos deem bastante saúde para nós e para toda a população. Porque com saúde, corremos atrás dos outros objetivos, e continuamos, eu, o vice-prefeito, a Câmara de Vereadores, todos os nossos colaboradores, funcionários, secretários. Nos dedicamos todos os dias em prol da nossa população.