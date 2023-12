O primeiro a passar pelos estúdios da emissora foi Adilson Leite, que deu detalhes sobre o andamento da administração de seu município

publicado em 21/12/2023

Adilson Leite, prefeito de Álvares Florence, esteve ontem nos estúdios da Cidade FM para um balanço sobre sua gestão em 2023 (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Cidade FM iniciou ontem uma série de entrevistas com prefeitos da região para um balanço sobre suas gestões no ano de 2023. O primeiro a passar pelos estúdios da emissora foi o prefeito de Álvares Florence Adilson Leite (PSD), que deu detalhes sobre o andamento da administração de seu município, os desafios enfrentados e as perspectivas para o ano que se aproxima.

Para o prefeito de Álvares Florence, o ano de 2023 foi um período desafiador e atípico. Apesar das dificuldades, houve uma queda nas arrecadações municipais, resultando na necessidade de cortes, revisão de gastos e adaptação de investimentos planejados. No entanto, segundo ele, a gestão manteve o padrão de atendimento e qualidade nos serviços prestados, especialmente na saúde e na educação, onde mesmo com ajustes, mantiveram o foco na qualidade.

Adilson recordou ainda que houve a conclusão de obras importantes, como a Avenida Dona Ilda e reformas nas escolas. Eventos comunitários também foram mantidos, mesmo com menos recursos, como os shows realizados. No entanto, o prefeito destaca a importância da diversão para a comunidade, oferecendo shows gratuitos como forma de inclusão social.

Na área social, o município mantém um trabalho forte, liderado pela primeira-dama, Neusa Leite, com programas e oficinas para diversas faixas etárias, além de oferecer apoio e assistência em diversas necessidades. Confira a entrevista na íntegra:

Prefeito, já estamos na reta final de 2023 e o senhor está abrindo essa série aqui para gente fazer um balanço da Prefeitura como é que foi o ano em Álvares Florence os destaques o que o prefeito conseguiu de fato tirado papel o que ainda o prefeito espera para 2024, mas principalmente como é que foi um balanço geral de Álvares Florence em 2023?

Olha, 2023 foi um ano atípico, né? Um ano difícil, onde houve queda nas arrecadações. Tivemos uma perda de ICMS e FPM, sendo as duas maiores fontes de renda dos municípios pequenos. Tivemos que nos adequar, cortar alguns contratos, revisar gastos e investimentos que planejávamos. Fomos obrigados a adiar um pouco para agir com responsabilidade, uma das marcas da nossa gestão, buscando ser mais responsáveis. Não gostamos de gastar o que não temos. No entanto, mesmo com os cortes necessários e dispensas, mantivemos o padrão de atendimento e qualidade no trabalho e serviços prestados.

Na área da saúde, por exemplo, mantivemos a mesma qualidade no atendimento, prevenção e acesso a medicamentos, investindo em profissionais novos e outras áreas para atender o município, nossa Policlínica continuou recebendo mais investimentos. Na educação, também mantivemos um padrão de qualidade, realizando investimentos nas nossas escolas. Tivemos que nos adaptar à situação, virando a chave quando necessário, pois era crucial naquele momento.

Foi um ano desafiador, aprendemos a lidar com as dificuldades pós-pandemia. Muitos custos aumentaram, mas conseguimos trabalhar e investir mantendo os padrões. Concluímos obras como a Avenida Dona Hilda, reformas em escolas como a Nilza e a Juliana, além da climatização das escolas municipais. Lidamos com a onda de ataques nas escolas, investindo em segurança com alambrados e melhorias necessárias.

A cidade também ficou reconhecida pelos grandes eventos, não é prefeito?

No início do ano, tivemos um show muito bom com Di Paulo e Paulino, e no final do ano, mesmo com menos recursos, garantimos nosso tradicional Réveillon. Realizamos o lançamento do Natal, com shows regionais, a iluminação da praça está encantadora. Para o Réveillon, teremos shows variados para atender diferentes gostos.

Esses eventos são momentos de descontração para nossa comunidade. Sabemos que a diversão faz parte da vida humana, e ao oferecer shows gratuitos na praça, atendemos também as pessoas mais carentes, permitindo que desfrutem perto de casa. É uma maneira de inclusão social através da cultura.

E como tem sido o entrosamento com o novo governo do estado?

No início houve dificuldades na transição, mas o governo tem se mostrado aberto e receptivo aos prefeitos e secretários municipais. Hoje, as coisas estão fluindo melhor, as interações no palácio são positivas e estamos avançando.

O que o senhor sonha para 2024? O que gostaria que se tornasse realidade em Álvares Florence?

Para 2024, temos sonhos e projetos. Queremos concluir a transposição da nossa baixada e a construção de uma nova avenida ligando o bairro da Cohab no entroncamento com a avenida Mineirão, temos o sonho de melhorar a nossa entrada da cidade, com uma avenida para tirarmos um pouco o fluxo da rua São Paulo, que é onde vai para Américo de Campos e já estamos trabalhando em tudo isso.



Temos projetos habitacionais em andamento, mas precisamos resolver questões de saneamento para viabilizar certas áreas. Temos desafios, mas estamos comprometidos em continuar trabalhando para melhorar nossa cidade, enfrentando as adversidades com determinação e responsabilidade.

Como está o caixa da Prefeitura? Como terminam as finanças da Prefeitura neste ano?

Olha, eu tinha sim uma certa apreensão com o final do ano, de como a gente ia conseguir fechar as contas, como a gente ia conseguir, como é que tá, mas a gente lá em abril já percebeu que o ano não ia ser um ano tão bom assim. Então, nós já começamos a fazer cortes. Então é aquela história: não tá sobrando, mas também não tá faltando muito. Nós somos daquele jeito que tá bom, graças a Deus.



Vamos virando um ano, com as contas principais todas já, hoje nós estamos pagando, finalizando o pagamento de dezembro, nós estamos pagando o nosso colaborador hoje. Então, nós estamos com as contas em dia, estamos também liquidando já as contas de INSS e fundo de garantia. Nossas contas institucionais estão todos em dia. Alguma coisinha ainda fica, né, mas nada que comprometa. E eu tenho certeza que virando ano, janeiro, fevereiro, entra aí o IPVA, um dinheirinho extra que entra no caixa, a gente consegue sobreviver.



Um mês de dezembro também, de dezembro, janeiro, um mês de menos gastos, que a gente não tem transporte escolar, a gente não tem a merenda. Então, a gente acaba fazendo um pouco mais de economia, a gente economiza por conta das férias escolares, essas coisas. Mas, graças a Deus, eu estou terminando um ano muito feliz, né? Eu tinha uma certa apreensão de como a gente se virar nisso aí, até por conta que a situação não é só nossa, é de todos, né, de todo o Brasil.

Como está o setor Assistência Social e do Fundo Social de Solidariedade?