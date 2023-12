O flagrante foi registrado em uma estrada vicinal que liga Pontes Gestal à Palestina

publicado em 11/12/2023

Animais e o motorista do caminhão foram levados para a Central de Flagrantes, onde foram colocados à disposição da justiça (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

A Polícia Militar Ambiental de Votuporanga apreendeu um caminhão carregado com 22 cabeças de gado que eram transportados ilegalmente. O flagrante foi registrado em uma estrada vicinal que liga Pontes Gestal à Palestina.

De acordo com informações da PM Ambiental, uma equipe da corporação realizava patrulhamento pela via, com vistas a coibir furtos e roubos na área rural, quando abordou um caminhão carregado com bovinos. Durante a fiscalização, os policiais constataram que os animais não estavam acompanhados de GTA (Guia de Transporte Animal) e nem de Nota Fiscal para transporte.

Diante do fato, o condutor do caminhão foi conduzido à Central de Flagrantes de Votuporanga, onde foi ouvido e responderá por crime contra a ordem tributária. Ele foi liberado e responderá em liberdade.