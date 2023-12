Danilo Ribeiro, realizava a pintura da fachada de uma loja no Centro da cidade vizinha

publicado em 13/12/2023

Danilo Ribeiro realizava a pintura da fachada de uma loja no Centro da cidade vizinha (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um pintor de 40 anos morreu enquanto trabalhava na região. O caso aconteceu anteontem no momento em que aconteceu uma descarga elétrica enquanto o homem, identificado como Danilo Ribeiro, realizava a pintura da fachada de uma loja no Centro da cidade vizinha.

De acordo com a ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 10h40. Danilo utilizava uma haste de metal durante o trabalho, e acidentalmente entrou em contato com os fios de alta tensão, recebendo uma descarga elétrica de aproximadamente 10 mil volts. O impacto resultou na queda do pintor de uma altura de cerca de seis metros.

Uma ambulância do Samu (Serviços de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e prestou socorro, conduzindo Danilo para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Mesmo com os esforços dos profissionais de saúde, o pintor não resistiu aos ferimentos.

O trecho onde ocorreu o acidente, na rua 9 de julho, foi interditado durante a manhã. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros responderam à ocorrência, enquanto a perícia esteve no local para investigar as circunstâncias da tragédia.