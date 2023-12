Interdição está programada das 9h às 10h de amanhã, para execução das obras de construção do Portal Turístico na entrada da cidade

publicado em 12/12/2023

O período de interdição está programado das 9h às 10h, destinado à execução das obras para a construção do Portal Turístico (Foto: Prefeitura de Valentim Gentil)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Valentim Gentil divulgou ontem um comunicado informando que o Ramal de Acesso "Antônio Pimentel", que liga a cidade à Rodovia Euclides da Cunha, estará temporariamente interditado amanhã. O período de interdição está programado das 9h às 10h, destinado à execução das obras para a construção do Portal Turístico na entrada da cidade.

A obra está sendo executada em parceria com a Secretaria de Turismo e Viagens, do Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do MIT (Municípios de Interesse Turístico). O programa garante às cidades certificadas, como é o caso de Valentim Gentil, recursos anuais para investir no turismo local, mediante a apresentação e aprovação de projetos.

O Portal de Entrada de Valentim Gentil será concebido com elementos que retratam suas principais atividades econômicas, a exemplo do setor moveleiro, e turísticas, com a intenção de fortalecer a identidade turística e os valores do município, incentivar a visita de turistas e criar uma experiência acolhedora para quem chega à cidade.