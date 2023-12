Prefeito Zé do Carneiro esteve com o governador Tarcísio de Freitas e trouxe R$ 4 milhões para o município investir em Saúde

publicado em 08/12/2023

Emocionado, Zé do Carneiro agradeceu ao governador Tarcísio de Freitas por realizar um sonho de mais de dez anos de Nhandeara (Foto: Redes sociais)

Franclin Duarte

Em um marco histórico para o município de Nhandeara, uma importante conquista foi selada na semana passada. O prefeito Zé do Carneiro, acompanhado pelo vice-prefeito Indalécio Ayub e dos vereadores Ismael e Ferrugem, deslocaram-se até São Paulo para oficializar a concretização do tão aguardado Posto de Saúde Central, em um encontro marcado pela presença do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A assinatura deste convênio representou a alocação expressiva de recursos, totalizando R$4 milhões direcionados especificamente para a área da saúde. O momento foi carregado de emoção e simbolizou uma conquista significativa para a população de Nhandeara, que ansiava por essa melhoria há mais de uma década e foi consagrado como um dos maiores convênios da história do município.

“Hoje é um dia muito importante para a nossa cidade de Nhandeara, esses R$ 4 milhões para o nosso posto de saúde vai beneficiar muito a nossa população. Faz mais de dez anos que a gente vem esperando isso e hoje aconteceu”, disse emocionado o prefeito Zé do Carneiro enquanto abraçava o governador Tarcísio.

O governador, por sua vez, parabenizou o prefeito e sua equipe pelo trabalho e pela persistência na luta para realizar um sonho antigo da população.

“Zé do Carneiro é um companheiro de primeira hora. Fico feliz de a gente estar aqui viabilizando esse recurso para levar saúde para a população, o que é uma coisa séria e é uma das prioridades do governo do Estado. Valeu a espera, valeu o trabalho, a persistência e tenho certeza que você vai fazer a diferença em Nhandeara, conte com a gente”, frisou o governador em um vídeo ao lado da comitiva de Nhandeara.

O convênio assinado representa não apenas um marco financeiro, mas também uma promessa de avanço significativo na qualidade e acessibilidade aos serviços de saúde para os cidadãos de Nhandeara. A expectativa é que este investimento se traduza em melhorias tangíveis e impactantes na vida dos munícipes nos próximos anos.

“Quero agradecer o governador Tarcísio que assinou esse convênio beneficiando nosso município, também quero agradecer o secretário de Saúde, Eleuses Paiva, o Dr. Guilherme da DRS e toda a equipe do governador, além da deputada Analice Fernandes, que sempre vem nos apoiando em Nhandeara, e acabou de dar uma emenda que está quase concluindo a pista de caminhada também”, concluiu Zé do Carneiro.