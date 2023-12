O impacto resultou na queda de Edna na pista, onde foi tragicamente atropelada por um caminhão e outro carro, resultando em sua morte imediata

publicado em 20/12/2023

Uma mulher de 46 anos morreu após ser atropelada por um caminhão e um carro na movimentada rodovia Washington Luís. O caso aconteceu na noite de anteontem em São José do Rio Preto.

De acordo com a ocorrência, a vítima, identificada como Edna dos Santos Lima, encontrava-se na garupa de uma motocicleta quando um carro colidiu na traseira do veículo. O impacto resultou na queda de Edna na pista, onde foi tragicamente atropelada por um caminhão e outro carro, resultando em sua morte imediata.

A motociclista, que estava conduzindo a moto, sofreu lesões graves e foi prontamente socorrida, sendo encaminhada ao Hospital de Base de Rio Preto para receber os cuidados médicos necessários.